Programa Caiu no Enem traz comentários sobre a prova deste domingo

Neste domingo (5), às 20h, a TV Brasil transmite o programa Caiu no Enem que trará professores comentando ao vivo as questões do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio.

As provas aplicadas neste primeiro domingo foram: linguagens, ciências humanas e redação. O tema da redação foi Desafios para Formação Educacional de Surdos no Brasil.

O programa Caiu no Enem será transmitido ao vivo simultaneamente na TV Brasil e pelo Facebook da emissora.