Programa Afluentes inicia o ano reunindo prefeito e lideranças comunitárias

Um exercício de cidadania e colaboração marcou a primeira reunião do ano do Programa Afluentes, ação da Águas Guariroba que aproxima empresa e comunidade. O encontro aconteceu na manhã desta quarta-feira (08) com a presença da diretoria da concessionária e o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad. Cerca de 85 líderes comunitários debateram, ao lado dos gestores e técnicos da empresa, melhorias essenciais para os bairros da Capital.

Conhecendo pela primeira vez o Programa Afluentes, Marquinhos Trad destacou a importância do canal direto estabelecido entre a concessionária de serviços públicos e os líderes comunitários. “Quero parabenizar a iniciativa da Águas Guariroba que faz aqui uma coisa inédita, que é abrir um canal de comunicação que diminui os nossos problemas dentro dos bairros”, afirma o prefeito.

Para o presidente da Águas Guariroba, Guilhermo Deluca, o canal direto de comunicação entre a empresa e as associações de moradores, por meio dos líderes comunitários, resulta em crescimento mútuo. “Este é um momento de muita satisfação para nós. Queria agradecer especialmente a presença do prefeito Marquinhos Trad. Há duas semanas tivemos uma reunião onde a gente comentou os nossos programas sociais e ele se interessou particularmente por esse dentre todos justamente por essa proximidade com a comunidade”, esclarece Guillermo.

O Programa Afluentes acontece regularmente por meio de encontros promovidos na empresa com a presença da diretoria e dos gerentes da Águas Guariroba. “Vamos fazer desse programa um exemplo de sucesso, que possamos cada vez mais ter uma prestação de serviço com qualidade para os moradores e ter sensibilidade de oferecer um serviço cada vez melhor. Que essa parceria seja estendida por muito tempo”, reforça o presidente Deluca.

A líder comunitária da Vila Saraiva, Lucimeire Soares da Rocha Figueiredo, 43 anos, utiliza o canal direto com a Águas Guariroba para resolver problemas cotidianos dos moradores, mas não esquece de cobrar melhorias para todo o bairro. “Esse é o meu terceiro ano de mandato, nesse tempo já conversei sobre corte de serviço e até consegui junto da empresa solucionar pendências de moradores como renegociação de dívidas para evitar o corte do fornecimento do serviço”, explica. Ao todo, conforme a líder comunitária, 120 famílias vivem na região. “São as mais carentes, mas o bairro andou crescendo muito no último ano”, reforça.

O presidente de bairro Maria Aparecida Pedrossian, Jânio Batista de Macedo, 59 anos, representou os moradores durante o encontro e agradeceu a oportunidade de manter a parceria. “Estamos próximos de 100% de esgoto na cidade e sabemos o quanto o saneamento básico é importante para a família. Esse programa encurta os caminhos, nós temos a facilidade de conversar diretamente com a empresa e resolver com quase imediata atenção”, afirma.

Hoje, as lideranças comunitárias conhecem de perto o trabalho desenvolvido pela Águas Guariroba. “Há uma atenção da empresa em relação aos líderes. Nós temos a possibilidade de conhecer a empresa, a estrutura, como economizar água, as ligações irregulares de esgoto na rede pluvial, além da atenção à nossa área de preservação ambiental”, explica Jânio.

Segundo o coordenador de projetos socioambientais da Águas Guariroba, Willian Carvalho, a reunião do Afluentes é sempre gratificante. "Primeiro porque ficamos felizes com a capacidade de mobilizar quase 100 líderes durante a manhã e segundo pela importância desse laço, dessa parceira entre a empresa e as associações comunitárias, que beneficiam o consumidor. Com isso, conseguimos ter acesso aos problemas com antecedência e resolvê-los com mais agilidade", defende Willian.

Veja Também

Comentários