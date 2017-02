Professores têm até domingo para participar do processo seletivo da IFMS

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), abriu processo seletivo para contratação de seis professores substitutos para os campi de Corumbá, Dourados, Nova Andradina e Três Lagoas. As oportunidades são para as disciplinas de Informática/Desenvolvimento e Desenvolvimento Web e Português/Inglês.

As inscrições devem ser feitas até o dia 5 de fevereiro pelo site Central de Seleção. A taxa de inscrição é R$ 30 e deve ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil até o dia 6 do mesmo mês.

A seleção será feita no dia 11 de fevereiro, às 08h30, nos campi do IFMS onde as vagas são ofertadas, por meio de provas escrita e de títulos. A carga horária semanal é de 40 horas, e a remuneração varia de R$ 3.575,22 (graduação), a R$ 6.155,61 (doutorado), conforme a titulação do selecionado.

O contrato terá vigência a partir da publicação do extrato no DOU (Diário Oficial da União), com possibilidade de prorrogação de 24 meses, seguindo a necessidade do IFMS.

Veja Também

Comentários