Professores entregam a Odilon proposta para autonomia da UEMS

Odilon de Oliveira com representantes da ADUEMS - Divulgação

A direção da Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (ADUEMS) entregou nessa terça-feira (12) ao pré-candidato do PDT ao governo do Estado, juiz federal Odilon de Oliveira, uma proposta para a autonomia financeira e patrimonial da UEMS.

Odilon, que foi ao campus da universidade em Campo Grande a convite da ADUEMS, se declarou simpático à proposta.

“A autonomia universitária é garantida pela Constituição e tem que ser respeitada em sua plenitude – administrativa, didático-científica, de gestão financeira e patrimonial. Além de garantir a autonomia, é necessário que o Estado cumpra rigorosamente o que está previsto no Orçamento, repassando, em dia, para a instituição, os recursos para sua manutenção e investimentos”, afirmou.

O pré-candidato participou de um debate com os diretores da ADUEMS sobre os rumos da educação no Brasil e defendeu a educação integral, especialmente no ensino fundamental.

“Por formação e convicção, tenho compromisso com a educação integral. Minha experiência mostra que o aluno tem que ter na escola não só um espaço de ensino, mas também um local onde receba alimentação, cuidados básicos de saúde e a prática de atividades esportivas e culturais. É preciso também que a família esteja presente, participando da educação dos filhos. Uma criança ou um adolescente que passa o dia inteiro na escola, recebendo uma formação abrangente e adequada, fica muito menos exposto a tragédias como a violência e a droga”, ponderou Odilon.

Há pelo menos 4 anos, o juiz federal profere palestras para alunos e pais nas escolas das redes estadual e municipal. Odilon esteve em todas as 96 unidades da prefeitura de Campo Grande pelo menos duas vezes, e visitou também dezenas de escolas do estado, explicando a importância da educação para a formação de um povo, defendendo a vinculação da escola com a família e fazendo um alerta sobre o risco e as consequências do uso de drogas.

O pré-candidato defendeu também o combate “incansável” à corrupção e a sonegação, para que se amplie os investimentos em educação, segurança e saúde.

“Um estudo do Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, ao qual tive acesso, sugere que se acabarmos com a sonegação no Brasil teremos de imediato R$ 480 bilhões a mais de recursos públicos por ano – o que corresponde a aproximadamente 7 % do PIB ou 14 % do Orçamento da União - para melhorar a qualidade de vida da população. Além disso, estima-se que a corrupção, no Brasil, custe, em média, R$ 180 bilhões / ano. Somando-se o que o sonegado ao valor da corrupção brasileira chega-se a R$ 660 bilhões, o que daria para construir escolas suficientes para 73 milhões de alunos. Por isso, é fundamental uma administração limpa, transparente e compromissada com a eficiência”, argumentou.

Participaram do encontro o presidente do ADUEMS, Esmael Almeida Machado, o secretário geral da entidade, Emilio Davi Sampaio, o vice-presidente da Unidade Campo Grande, Marlon Leal Rodrigues, a vice-presidente Executiva da gestão anterior, Zelia Nolasco , a professora Leocádia Petry Leme (ex-reitora da UEMS) , e o professor Antonio Carlos Biffi(ex-presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul), entre outros.