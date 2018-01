Professores têm até amanhã para concorrer a 400 bolsas no exterior

Objetivo é oferecer bolsa no exterior para estudos avançados - Ilustração

A Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) recebe até amanhã (19) as inscrições para programas no exterior. São 400 vagas distribuídas entre as categorias professor visitante, pós-doutorado e doutorado-pleno.

Todos os editais têm previsão de início dos estudos a partir de agosto a novembro de 2018. Para professor visitante o objetivo é oferecer bolsa no exterior para a realização de estudos avançados após o doutorado e destina-se a pesquisadores ou docentes que possuam vínculo empregatício com instituição brasileira de ensino ou pesquisa.

São duas categorias de bolsa: Júnior, para professor ou pesquisador, com vínculo empregatício, que possua até doze anos de doutoramento; ou Sênior, para professor ou pesquisador, com vínculo empregatício, que possua mais de doze anos de doutoramento. Serão concedidas até 200 bolsas, sendo 100 para cada categoria.

Na categoria pós-doutorado as bolsas são para a realização de estudos avançados fora do Brasil posteriores à obtenção do título de doutor e destina-se a pesquisadores ou docentes com menos de oito anos de formação doutoral e que não possuam vínculo empregatício. Não são aceitas inscrições de estudantes em fase de conclusão de curso. Para essa modalidade, serão concedidas até 100 bolsas.

No doutorado-pleno, as oportunidades são uma alternativa complementar às possibilidades ofertadas pelo conjunto dos programas de pós-graduação no Brasil. São até 100 bolsas inicialmente concedidas por um período de, no máximo, 12 meses. Os editais estão disponíveis no site da Capes.