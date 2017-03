Professores de Campo Grande seguem em greve contra a reforma da Previdência

A ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública) informou nesta quinta-feira (16) que 90% das escolas da Capital seguem em greve contra a reforma da Previdência. O presidente da ACP, Lucílio Nobre, disse que algumas escolas municipais estão com atendimento parcial.

Já com relação aos Ceinfs (Centros de Educação Infantil), de acordo com a presidente do Senalba (Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional no Estado de Mato Grosso do Sul), Maria Joana Barreto, 80% estão funcionando apenas com recreadores, já que os professores estão apoiando à manifestação.

O protesto desta manhã da quinta-feira (15), no centro de Campo Grande, reuniu aproximadamente 20 mil pessoas, segundo estimativa da Polícia Militar.

