Professores da rede estadual apresentam trabalhos científicos no IV Conedu em João Pessoa

Campo Grande (MS) – Com a temática voltada para Didática, Currículo e Política Educacional, o professor Edilmar Galeano Marques, servidor da rede estadual apresentou o trabalho sobre as “Narrativas dos Jovens na Escolha Profissional na EE Hércules Maymone”, sob a orientação da professora doutora, Léia Teixeira Lacerda, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems).

O trabalho selecionado faz parte do Profeduc – Mestrado Profissional em Educação da Uems, desenvolvido na EE Hércules Maymone, que tem por objetivo investigar a viabilidade de implantação do Serviço de Informação Profissional (SIP) entre os estudantes concluintes do Ensino Médio e da Educação Profissional, os resultados obtidos da pesquisa foram feitos através de oficinas e relatados por meio de narrativas desses jovens.

Outro trabalho apresentado por Edilmar em parceria com o professor Francimar Batista, foi o de “Política de Expansão e Desafios na Implantação da Educação Profissional em uma Escola Estadual em Campo Grande/MS.”

Estes trabalhos agora serão apresentados no IV Congresso Nacional de Educação (Conedu), que este ano acontecerá de 15 a 18 de novembro de 2017, em João Pessoa (PB).

Edilmar ressalta “a importância e a oportunidade de participar em eventos de nível nacional, pois proporciona a interação com pesquisadores e especialistas em Educação, além de ser uma oportunidade de divulgar os trabalhos que são produzidos pelas escolas do nosso Estado.”

Já para Francimar Batista “é um momento para se atualizar, pois ficamos sabendo o que está sendo falado, pesquisado e pensado, ou seja, trazemos novidades para os estudantes e para a Universidade.”

O Conedu tem como objetivo promover espaços de diálogos conduzindo a novas perspectivas sobre os desafios enfrentados pelos sujeitos da educação brasileira. Envolve diferentes áreas do conhecimento, sendo organizado em atividades que fomentam o debate sobre as temáticas envolvidas.

Secretaria de Estado de Educação (SED)