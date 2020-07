Professora da Reme ministra aula online em coletivo de dança nacional

Com a iniciativa da bailarina Juliana Lorenzon, que reside no estado do Rio Grande do Sul, o projeto foi criado no início da pandemia e já está na quarta edição com público de 4,5 mil pessoas - ( Foto:Facebook/ dancacigananobrasil)

A professora Isabela David Medeiros, da Escola Municipal “Múcio Teixeira Junior” irá representar o estado de Mato Grosso do Sul no Coletivo de Dança Cigana Brasil. A profissional ministrará aula online ao vivo, na quarta-feira (8) em um grupo no Facebook, respeitando o distanciamento social e as medidas de biossegurança para evitar a propagação da Covid-19.

O projeto surgiu com o intuito de incentivar a cultura, difundir a prática da dança cigana e fortalecer a continuidade das atividades das escolas e estúdios de dança.

Com a iniciativa da bailarina Juliana Lorenzon, que reside no estado do Rio Grande do Sul, o projeto foi criado no início da pandemia e já está na quarta edição com público de 4,5 mil pessoas, e ressalta a importância de preservar a cultura e perpetuar a história do povo cigano para as gerações atuais.

A professora Isabela trabalha com danças étnicas desde 1994, iniciou com danças do Oriente Médio e posteriormente se qualificou em Danças Ciganas. Ela é pesquisadora, coreógrafa e professora de Artes da Rede Municipal de Ensino (Reme).

As lives – com aulas e conteúdos gratuitos – acontecem sempre no início do mês em um grupo fechado “Coletivo de Dança Cigana Brasil”, para fazer parte e ter acesso ao conteúdo basta acessar o link: https://www.facebook.com/groups/coletivodancaciganabrasil/?ref=share