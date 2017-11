Professora da EE 2 de Setembro concorre ao Prêmio Ação Destaque

Campo Grande (MS) – Professores da Secretaria de Estado de Educação (SED) participam esta semana do 7° Prêmio Ação Destaque, promovido pelo Sistema Família e Escola (Sefe), premiação realizada como reconhecimento do trabalho dos professores e gestores conveniados para identificar, valorizar e divulgar experiências educativas de qualidade.

Entre os finalistas do Prêmio, na categoria 1 – Ações com Familiares, a professora e coordenadora pedagógica na EE 2 de Setembro, de Ladário, Cristiane Auxiliadora da Silva Farias. Com mais de 20 anos na escola, inclusive como diretora, Cristiane tem conhecimento das especificidades da escola e da comunidade a qual está inserida.

Durante o evento, a coordenadora relatará as ações exitosas desenvolvidas na escola a e os professores da SED falarão das ações na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, em relação ao Projeto Família e Escola.

Emilia Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Foto: Correio de Corumbá