Professor incentiva protagonismo de alunos e homenageia Mato Grosso do Sul pelos 40 anos

Alunos de duas escolas estaduais criaram jornais e produziram documentários sobre a história de MS

Campo Grande (MS) – Para quebrar a rotina de sala de aula, o professor Cesar Floriano Peixoto resolveu inovar na metodologia educacional. Incentivando o protagonismo dos estudantes, ele propôs a união de esforços para a criação de dois jornais e um documentário, tudo para homenagear os 40 anos de Mato Grosso do Sul, comemorado em 11 de outubro de 2017. Cesar leciona das escolas estaduais Professor Silvio Oliveira dos Santos e Clarinda Mendes de Aquino. As atividades envolveram professores de diversas disciplinas e movimentaram toda a comunidade escolar.

Para a Escola Clarinda, a proposta foi a criação de um jornal mural. Segundo o docente, foi um desafio enorme publicar um jornal gigante em forma de banner para ser lido no mural da escola. O Jornal Mural é o produto jornalístico elaborado como uma edição especial de quatro páginas para comemorar os 40 anos da divisão do Estado.

“Na capa apresentamos os alunos do 3ºD no expediente e em seguida temos o editorial escrito pela diretora adjunta. O Jornal Mural ainda conta com a releitura de uma charge, informações em forma de notícias esportivas, na editoria de esporte, para completar teve a participar do professor Lucas, de Educação Física, que orientou os alunos na produção. O Jornal Mural traz uma receita indígena, porque o noturno foi o período da escola em que ficou responsável pela culinária indígena. A revisão do jornalístico foi feita pela professora Luiza, de Língua Portuguesa e ainda contamos, além da escola, com dois grandes colaboradores que foram a Agência Experimental Mais Comunicação da UCDB, quem fez toda parte gráfica de diagramação, e o Clube da Maternidade que fechou o jornal”, explicou Cesar.

Uma das páginas foi dedicada à entrevista que o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja concedeu com exclusividade ao Jornal Mural, falando sobre o cenário da Educação de um modo geral, no Estado. O diretor da Escola Estadual Professora Clarinda Mendes de Aquino, Antonio Marques, aprovou a iniciativa.

“O projeto com a turma do noturno criou oportunidade para o professor usar diferentes métodos em sala de aula. Além disso, deu aos alunos a oportunidade de construir seu próprio conhecimento, sendo capazes de ir além do assunto proposto. Para acompanhar a evolução das gerações é necessário que os professores adotem diferentes estratégias e planos, contribuindo de maneira significativa para a formação dos alunos”, explica Marques.

Para apresentar o material à comunidade escolar, a escola promoveu um evento em comemoração aos 40 anos de Mato Grosso do Sul – “Projeto MS 40 anos: Povos Indígenas do MS”. Mendes pontua que a temática foi extraordinária, uma vez que proporcionou o envolvimento de todos os alunos, professores e coordenadores. Foram realizadas apresentações artísticas, degustação de comidas típicas, ervas medicinais, jornal mural, constelações indígenas e uma exposição.

“O Jornalismo é a minha primeira formação e me apoiei nos aspectos da Comunicação Social, para que os alunos, muito mais do que protagonistas na sociedade, fossem porta-vozes da construção histórica dos 40 anos de Mato Grosso do Sul, por meio de reportagens. Em ambas as escolas os alunos foram divididos em grupos para facilitar o trabalho por editorias e assim realizar o processo de pesquisa e contato com os entrevistados, além de registros fotográficos, durante a execução da pauta”, disse Cesar.

Jornal impresso: Silvio

O Jornal do Silvio foi um trabalho que os alunos do 2ºB foram incentivados ao Protagonismo Juvenil. Segundo a diretora da Escola Estadual Professor Silvio Oliveira dos Santos, Jaqueline Dias, a inciativa faz parte da identidade pedagógica da equipe Silvio, onde os professores atuam como mediadores do conhecimento, aliando as novas tecnologias ao ensino.

“Neste ano, com a inclusão das atividades eletivas no currículo do Ensino Médio, aproveitamos para elaborar uma edição especial do Jornal do Silvio, que já é um patrimônio da escola. A edição especial deu uma atenção especial à entrevista exclusiva com o nosso governador do Estado, Reinaldo Azambuja, que respondeu carinhosamente as perguntas que os próprios alunos elaboraram durante as aulas de Protagonismo Juvenil”, conta Cesar.

Documentário

Os alunos do primeiro ano D do ensino médio da EE Professor Silvio Oliveira dos Santos produziram ainda um vídeo documentário. O Museu de Imagem e Som (MIS), da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), auxiliou os estudantes durante o processo de produção do material, que homenageia os 40 anos de MS.

O professor Cesar Floriano, da disciplina Protagonismo Juvenil, revelou que a ideia surgiu a partir de uma solicitação da Secretaria de Estado de Educação (SED) sobre a possibilidade de desenvolver projetos sobre os 40 anos de MS. Auxiliaram no projeto os professores Brancon Borislav, de Filosofia, e Luiza Martins, de Espanhol. Os trabalhos começaram antes das férias de julho.

“Alguns alunos trabalharam na direção e alguns na produção e assistência de direção, fizeram a pesquisa e o levantamento com os entrevistados. Durante todo o processo demonstraram muito profissionalismo, segurança e empenho em acompanhar as gravações. Eles gravaram no contraturno, no período da tarde, e tiveram toda a compreensão e apoio dos pais. Os estudantes entenderam o compromisso que estavam assumindo. No começo teve um pouco de medo, por ser um desafio novo, mas depois tudo foi correndo bem, principalmente pela solicitude dos entrevistados em nos atender prontamente”, destacou Cesar.

O documentário dos jovens foi exibido pelo MIS em sessão pública no dia 5 de outubro. Produzido com entrevistas que narram a história de Mato Grosso do Sul a partir de sua criação, o material traz um enfoque histórico, de lazer, esporte (principalmente futebol), como é ser jovem em terras pantaneiras, como é viver em Mato Grosso do Sul, além da música regional. Todas as imagens são em HD (tecnologia High Definition), com 50 minutos de duração. A produção contou com parcerias e teve um investimento de apenas um mil reais para as filmagens e edição.

O governador Reinaldo Azambuja parabenizou as comunidades escolares e os alunos pela iniciativa e disse que a educação de qualidade parte de ideias inovadoras e também do interesse dos alunos em desenvolver habilidades diferentes. “Ficamos muito contentes com todo o trabalho produzido. Isso mostra que estamos no caminho certo, cumprindo com o nosso objetivo de melhorar o aprendizado dos nossos alunos e as condições de trabalho dos servidores que atuam nas escolas. Vamos continuar promovendo projetos de reestruturação e formação continuada aos professores para levar educação de qualidade à nossa população. Todos estão de parabéns pelo empenho e pelos resultados conquistados”, ressaltou Reinaldo Azambuja.

Confira abaixo a entrevista completa publicada no Jornal do Silvio:

O Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, fala com exclusividade ao Jornal do Silvio.

Jornal do Silvio: Qual a opinião do senhor sobre o novo Ensino Médio?

Reinaldo Azambuja: O modelo do ensino médio atual ofertado aos nossos estudantes precisa mudar para que possa ser mais atrativo, evitando a evasão escolar e também ensinar o que de fato é importante para vida em sociedade, dando opção de escolha para os rumos que eles desejam seguir. Nestes aspectos o novo ensino médio abre esta possibilidade.

Jornal do Silvio: O que o senhor acha deste Projeto MS 40 ANOS e quais as vantagens para os alunos?

Reinaldo Azambuja: A SED, ao pensar a proposta de ação formativa sobre MS 40 anos, provocou algumas reflexões no corpo docente sobre o olhar para a identidade local. A finalidade é voltar-se para dentro do seu próprio município, sua cultura, culinária, economia e artistas locais, por exemplo. Sabemos que ao longo dos 40 anos de nosso Estado, a história foi formada com a contribuição individual e coletiva de cada um dos 79 municípios, o que dá subsídios para o trabalho nas escolas, visando o respeito e o fortalecimento de nossa identidade. E assim, contribuindo para uma nova forma de ver a nossa própria história e galgar novos sonhos e metas.

Jornal do Silvio: Como Mato Grosso do Sul está se desenvolvendo com o senhor a frente do Estado?

Reinaldo Azambuja: Eu digo que estamos fazendo bem a lição de Casa. Apesar do país estar passando por uma crise econômica-financeira sem precedentes, nosso Estado tem alcançado índices positivos. No último levantamento nacional, publicado no Jornal Valor econômico, MS está em 5º na competitividade. Estamos com salários dos servidores em dia, fazendo promoções das categorias do funcionalismo público, investindo em obras de infraestrutura urbana nos 79 municípios, rodovias, habitação, educação, saúde e segurança. Vamos entregar todas asobras paradas que herdamos das gestões passadas. Por tanto, vejo com gratidão que estamos avançando no desenvolvimento sócio econômico de MS.

Jornal do Silvio: Quais as próximas metas para as Escolas Estaduais as expectativas para 2018?

Reinaldo Azambuja: Queremos garantir, cada vez mais, a qualidade da aprendizagem nas escolas da Rede Estadual de Ensino, diminuindo a evasão e a reprovação, valorizando os profissionais da educação e incentivando o protagonismo juvenil.

Jornal do Silvio: O que o governo do senhor está contribuindo para o desenvolvimento do Estado?

Reinaldo Azambuja: Nosso Governo tem o olhar para a população, buscamos gastar menos com as estruturas do Estado para gastar mais com as pessoas. Estrategicamente a nossa gestão tem alguns pilares que considero fundamentais, obras estruturais, moradia, educação e saúde. A equipe do Governo trabalha com metas e na Educação, por exemplo, nossa meta é garantir a melhoria nos índices nacionais. Já conseguimos um avanço. No início do Governo, MS tinha “nota vermelha” no IDEB, nas últimas medições já saímos nessa condição e melhoramos os resultados.

Jornal do Silvio: Gostaria de deixar algum recado para os alunos?

Reinaldo Azambuja: Eu gostaria de falar primeiramente como pessoa Reinaldo Azambuja. Falar para as crianças e jovens que busquem por meio dos estudos a realização dos seus sonhos. Somente por meio deles é que alcançamos melhores condições para um mundo cada vez mais competitivo. Como governador, afirmo que estamos trabalhando forte para que a educação de Mato Grosso do Sul alcance melhores resultados, isso passa pela qualificação dos professores, melhora nas estruturas físicas e outros. Desejo que trilhem essa caminhada com toda dedicação, tenham certeza que esta é a melhor fase e a mais importante, a que vai definir muito dos seus passos no futuro. Um grande abraço, fiquem com Deus.

Texto: Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: divulgação.

Veja Também

Comentários