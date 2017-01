Professor e estudante do IFMS ministram palestras em um dos maiores eventos de tecnologia da América Latina

O professor de informática do Campus Campo Grande do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Jiyan Yari, e o estudante do Campus Aquidauana, Luiz Fernando Silva Borges, foram selecionados como palestrantes para a Campus Party 2017.

O evento, que será realizado a partir desta terça-feira (31), é um dos maiores na área de tecnologia realizados na América Latina. Atrai anualmente geeks (fãs de tecnologia), empreendedores, gamers (fãs de jogos), cientistas e outros criativos para acompanhar atividades sobre inovação, ciência, cultura, entretenimento digital e empreendedorismo.

É a primeira vez que representantes do Instituto participam da Campus Party como palestrantes. Yari e Borges foram escolhidos por meio de uma votação na internet entre centenas de candidatos.

Luiz Fernando irá palestrar sobre a trajetória dele como pesquisador. Estudante do IFMS, ele começou a desenvolver pesquisas na instituição aos 15 anos de idade. Hoje, aos 18, acumula mais de 40 prêmios nacionais e internacionais. O mais importante – o primeiro lugar em Engenharia Biomédica – foi conquistado na Intel Isef, maior feira de ciência para estudantes de ensino médio do mundo.

"A palestra vai ter foco na minha trajetória nas pesquisas do amplificador de DNA e da prótese robótica, com destaque aos momentos de frustração com experimentos que não funcionaram. Vou falar sobre como improvisei materiais e consegui equipamentos de milhares de dólares apenas pedindo na internet. A ideia é mostrar que qualquer um pode realizar um projeto de alta complexidade se tiver vontade", apontou Luiz.

Outra motivação do estudante é retratar o trabalho realizado da instituição.

"Também quero mostrar o que eu faço dentro dos muros do IFMS. A comunidade deve saber para que tipo de feitos contribui com seus impostos", complementou.

Evento – Já a palestra do professor do Campus Campo Grande será sobre como pesquisador na área de agricultura de precisão. Jiyan vai demonstrar o uso de tecnologias consideradas emergentes, como microcontroladores Arduíno e Raspberry para a coleta de dados agrometeorológicos.

"A Campus Party é um evento mundial, no formato de evento livre. Há temas, palestras, grupos, tribos e todos os tipos de atividades relacionadas à tecnologia. Inclusive haverá um talk (diálogo) sobre o uso de tecnologias em comunidades sustentáveis", explica Yari.

Realizado no Brasil desde 2008, o evento pretende reunir 88 mil pessoas entre 31 de janeiro e 5 de fevereiro, no Centro de Convenções do Anhembi, em São Paulo.

No site oficial, os organizadores descrevem a Campus Party como a maior experiência tecnológica do mundo e afirmam que a missão é ajudar a criar espaços para que a energia das novas gerações digitais encontre um lugar para reescrever o código fonte do mundo.

