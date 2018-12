Professor da Reme produz livro para ajudar na inclusão de alunos autistas

46075145_1118500518319496_2289467926706651136_n

Compreender, respeitar e incluir o mundo do outro. Essa é a principal mensagem que o professor APE – Auxiliar Pedagógico Especializado, da Escola Municipal Geraldo do Castelo, Diniz da Cunha Silveira quis trazer em seu livro intitulado “Amigo Vini”, ao qual foi criado através das próprias histórias de seus alunos, com a temática voltada para o Transtorno do Espectro Autista – TEA.

O objetivo do professor Diniz para criar a publicação do livro elaborado na própria escola, com uma encadernação simples, foi fazer com que os 27 alunos da turma do professor do 5º ano da Escola Geraldo pudessem compreender a importância da inclusão de um autista e de outras deficiências no ambiente escolar.

A ideia de criar o livro surgiu após os alunos da unidade escolar participarem de uma atividade em sala de aula, ao qual o professor Diniz solicitou para que os estudantes fizessem a leitura do livro “Meu amigo autista” da autora Maria Eduarda Lemos. A partir da leitura o professor solicitou que os alunos fizessem a escrita de uma frase com desenho, relacionando sua amizade com o colega Vinícius. As respostas foram colocadas em mural dentro da escola e surpreenderam o professor que a partir daquele momento surgiu a ideia de elaborar o livro.

“Era para ser apenas um mural das atividades realizadas pelos alunos. Quando comecei a receber as produções verifiquei que poderia virar um livro sobre inclusão dos alunos no meio escolar”.

O professor teve o intuito também de desenvolver o trabalho após perceber que as crianças da turma apresentavam medo das reações do colega Vinicius, que possui autismo. “Eu percebi que as crianças às vezes tinham medo, porque ele chorava. Eu queria que elas compreendessem a deficiência entendessem, e depois o incluíssem com a turma. Ele sendo aceito pela turma já seria um grande passo. Discutimos o preconceito e isso deixou mais acessíveis ao Vinicius. Se a criança sente medo e você não explica eles não iram atender”.

Para a família do aluno Vinícius Souza Arruda, 14 anos, do 5º ano, que inspirou o trabalho de sala de aula e a criação da obra literária sobre o autismo do colega de sala de aula, o livro trouxe muita emoção. A mãe do aluno, Eleusa de Souza, arquiteta ficou emocionada com a turma da escola e com excelente atuação do professor Diniz.

“Ficamos muito felizes e orgulhosos, não esperávamos, foi muito gratificante. A inclusão esta começando a querer acontecer. Tudo se baseia dentro de um profissional como o Diniz. Se essas crianças não tivessem base familiar não iriam abraçar meu filho como abraçaram”.

Ana Leticia Zuza de Almeida, amiga de Vinícius falou sobre o livro e como ela trata seu amigo na escola. Ela comenta ainda sobre o comportamento dele e também a questão de conscientização das pessoas diante especialidade dele, o autismo.

“Eu achei muito legal. Estamos ajudando o Vini. Não temos que ter preconceito, ele é igual a nós. Sempre estudei com autistas, sei o que se passa com eles. Ele brinca de pega-pega com a gente, tem imaginação fértil e gostou de fazer o livro. O livro mostra que não se pode ter preconceito e que devemos ajudar. Isso pode ajudar na evolução da educação dele. O professor fala que temos que ajudar o Vini”.

A colega de sala, Rafaela Lacerda, que já esta há cinco anos na escola e começou a estudar neste ano letivo com Vinícius e participou da elaboração do trabalho comentou sobre a mudança da turma e do comportamento do amigo junto com os outros na sala.

“Ele é meu amigo e brincamos junto no recreio. Pergunto pra ele como esta e de forma tranquila me responde. Depois que começamos a interagir mais com ele o comportamento dele mudou. Conforme a turma foi se aproximando ele foi ficando amigo de todo mundo”.

Para a mãe de Rafaela, a funcionária pública Monica Lacerda, o professor Diniz é um excelente profissional e trouxe uma para toda a turma a conscientização sobre alunos especiais. Ela ressalta que a iniciativa é importante.

“É espetacular a iniciativa do professor. As crianças estão aprendendo a interagir com isso, com essa população excluída. A inclusão aconteceu pela ação do professor. Eu achei livro bem interessante. Ele era bem tímido, agora esta brincando com todo mundo”.

O professor Diniz atua na área de atendimento a educação especial há cinco anos. Com o aluno Vinícius o acompanhamento escolar tem dois anos. No Geraldo são atendidas 30 crianças especiais, dos quais 28 são autistas.

Diniz chamou os pais do aluno e presenteou com o livro impresso colorido confeccionado por uma gráfica. Cada aluno da turma do quinto ano recebeu uma copia em preto e branco.

Na Secretaria Municipal de Educação, a coordenação da área de educação especial fica por conta da Superintendência de Políticas Educacionais – SUPED, através da Divisão de Educação Especial – DEE.