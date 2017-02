Professor da FGV avalia como inconstitucional medida norte-americana que exige senhas de redes sociais

O professor da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas (FGV), Eduardo Magrani, afirma que a possibilidade das embaixadas norte-americanas exigirem as senhas e acesso às redes sociais dos solicitantes de visto, com o objetivo de estabelecer controles ainda mais rígidos, é inconstitucional.

“Essa medida afeta desproporcionalmente a privacidade do solicitante de visto e também da sua rede de contatos, que ficará exposta”, explica Magrani. “É uma invasão de privacidade e viola também os direitos de presunção de inocência”.

O professor analisa que o governo norte-americano, naturalmente, já tem entidades que fazem o trabalho de investigação e vigilância, como a CIA. “Não há a necessidade de impor esse constrangimento aos cidadãos. Existem outras formas para a garantia da segurança de um país”.

Veja Também

Comentários