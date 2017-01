Professor dá dicas para se sair bem na FUVEST

Passar na FUVEST pode ser um dos grandes sonhos e desafios da vida de um estudante. Disciplina e empenho são fatores cruciais para uma boa performance na prova. Diante de tanta concorrência e para ajudar os candidatos, o coordenador pedagógico do Instituto Eniac, Rodnil Silva reuniu dicas práticas de como manter o foco e a calma para se sair bem na segunda fase do vestibular.

Nos dias que antecedem a prova, o professor recomenda que todo material indispensável esteja preparado. Ou seja, separe caneta esferográfica azul ou preta, documento de identidade original (RG) e uma foto 3x4 recente. Analise também os materiais de apoio permitidos e cheque a necessidade de levá-los, tais como lápis ou lapiseira (apenas para rascunho), borracha, apontador, régua e compasso.

Outro ponto essencial é sobre "o que vestir?". Rodnil recomenda o uso de roupas confortáveis. "A roupa não pode incomodar o candidato. Sempre escolha um traje leve e adequado ao clima", afirma. O docente explica que é necessário fazer uma refeição leve antes da prova e ter uma boa noite de sono na véspera da prova.

Rodnil afirma que não há uma fórmula pronta, mas é muito importante saber gerenciar o tempo. Apesar de o conteúdo do exame ser bastante exigente, o estudante pode garantir um bom rendimento se preparando com antecedência. Na prática, o tempo disponível é limitado e, por isso, é muito importante administrá-lo durante a prova. "Identifique e priorize as questões mais fáceis e com temáticas que você domina. As questões mais complexas, deixe para o final e não esqueça de reservar um tempo para revisão final", completa Silva.

O professor dá a dica: "Antes de iniciar a prova ou em momentos em que se sentir desconfortável, reserve alguns momentos para prestar atenção à sua respiração e acalmá-la. Em especial, procure expirar ou até mesmo suspirar". A boa oxigenação cerebral equilibra o estresse e ajuda a organizar os pensamentos.

Sempre que lembrar, procure endireitar a coluna e relaxar os ombros, isso também ajuda a controlar a tensão.

