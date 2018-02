Produtora rural do MS participa do reality de gastronomia Mão na Massa

A produtora rural na área de pecuária Izailda Calvis Reis (56) será a representante do Mato Grosso do Sul no reality de gastronomia “Mão na Massa”, promovido pela Unicesumar entre os dias 26 de fevereiro e 2 de março - Divulgação

A produtora rural na área de pecuária Izailda Calvis Reis (56) será a representante do Mato Grosso do Sul no reality de gastronomia “Mão na Massa”, promovido pela Unicesumar entre os dias 26 de fevereiro e 2 de março. Ela irá viajar até o campus de Maringá (PR) para competir com outros 23 estudantes de gastronomia.

Izailda estuda no polo de Educação a Distância (EAD) em Campo Grande e é daquelas pessoas que transmitem boas energias, contagiando todos ao seu redor. Há cinco anos, após passar por uma grave doença, tornou-se adepta da gastronomia funcional, orgânica e sustentável, estudando e vivendo esse estilo de vida. “Não consumo nada que venha da indústria. Acredito que quanto mais você se afasta da natureza mais adoece”, afirma Izailda. Ela buscou a graduação devido à necessidade de profissionalização, pois dá aulas de culinária funcional e lowcarb. Seu principal objetivo é compartilhar suas experiências e divulgar a gastronomia de sua região.

Desde que começou a atuar em Educação a Distância, em 2006, a Unicesumar, um dos dez maiores grupos educacionais do país, investe maciçamente nas chamadas metodologias ativas de aprendizagem, aplicando de forma criativa os conhecimentos teóricos na prática. A Unicesumar lançou no ano passado a sala invertida e a realidade aumentada na metodologia Híbrida, para o ensino das Engenharias e de Arquitetura e Urbanismo, e o Reality Fashion, um reality show ao vivo disputado por alunos de Design de Moda de todo o país.

Neste mês, a Unicesumar inova mais uma vez e realiza o “Mão na Massa”, primeiro reality show universitário de gastronomia do país, que acontecerá de 26 de fevereiro e 2 de março no campus sede da instituição, em Maringá (PR).

“Além de promover a integração entre nossos alunos, que representarão todas as regiões do Brasil, este projeto prático oportunizará uma experiência de aprendizagem diferenciada aos alunos participantes que compartilharão suas experiências, sua cultura e paixão pela gastronomia”, diz o diretor de Planejamento de Ensino de EAD da Unicesumar, Fabrício Lazilha.

Assim como o mercado de trabalho exige competências dos novos profissionais, como organização, criação, desenvolvimento, trabalho em equipe, execução e apresentação, o “Mão na Massa” também vai avaliar os competidores com esses critérios. Todos os dias, os competidores participarão de uma prova, que será avaliada por júris especializados na técnica ou no tipo de culinária em avaliação. Entre os nomes confirmados para dar aulas e julgar os competidores está o chef Lucas Corazza, confeiteiro e jurado do programa “Que Seja Doce”, da GNT e professor da disciplina de feitaria Clássica e Brasileira do curso de gastronomia da Unicesumar.

O evento está sendo planejado há mais de cinco meses e envolveu cerca de 50 pessoas, entre professores, coordenadores, restaurante-escola, hotel-escola, eventos e logística. A Unicesumar investiu mais de R$ 100 mil no projeto.

“Investimos muito em tecnologia e metodologia inovadora. Temos uma grande responsabilidade porque nossa principal meta é estar na vanguarda da educação no país. A produção dos realities são o casamento perfeito entre o aprendizado teórico, sua a aplicabilidade dos conceitos de forma inovadora e o engajamento de todos os alunos”, afirma o pró-reitor de EAD da Unicesumar, William de Matos Silva.

Mão na Massa

Vinte e quatro estudantes de Gastronomia da Unicesumar vão disputar o reality “Mão na Massa”. Os competidores são alunos dos polos de Educação a Distância (EAD) de 12 Estados brasileiros e do Distrito Federal, além de acadêmicos de dois campi da instituição no Paraná, de Maringá e Ponta Grossa.

Os 24 competidores foram escolhidos entre 100 candidatos que participaram da prova de seleção: preparar um Bife Wellington, bife de filé revestido com patê e duxelles, envolto em massa folhada e assado. Os vídeos dos candidatos, com o passo a passo da receita, foram avaliados por um júri de professores do curso de Gastronomia da Unicesumar.

Durante o “Mão na Massa”, os competidores serão testados no preparo de pratos de assinatura própria, massas, bolos e carnes. Os competidores participarão de aulas especiais e irão para a cozinha preparar a prova do dia. Cada uma será avaliada por um júri diferente, formado por professores e chefs convidados de acordo com a habilidade testada.

Os integrantes das três melhores equipes receberão premiações especiais e os membros da equipe campeã ganharão bolsa integral para um dos dois cursos de pós-graduação em Gastronomia da Unicesumar: Gastronomia Funcional e Natural ou Gestão estratégica em Negócios Gastronômicos.

Segundo o professor Vinícius Pires Martins, coordenador do “Mão na Massa”, a participação no reality será importante para os currículos dos participantes. Ele, que já participou do concurso de Melhor Hambúrguer do Brasil do programa Mais Você, da apresentadora Ana Maria Braga, na Rede Globo, afirma que essas competições revelam novos talentos ao mercado da gastronomia. “Quem consegue passar pela seleção para essas competições já possui competências diferenciadas, que o reality ajuda a mostrar. Trata-se de uma grande vitrine”, destaca.

A Unicesumar lançou o curso de Gastronomia em 2015 e já possui 2.500 alunos em 300 diferentes polos de EAD. A graduação tem duração de dois anos. Criado para atender à crescente demanda do mercado de trabalho por profissionais dessa área em todo o Brasil, este é um dos cursos que mais cresce dentro da instituição.