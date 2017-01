Produção de série de TV faz teste de elenco neste sábado em Campo Grande

A produção da série de TV “Natasha”, que será gravada em MS, está em busca de atores para o elenco principal e secundário, a primeira parte já foi realizada em Dourados e agora é a vez dos atores de Campo Grande tentarem uma vaga na série.

O teste acontecerá dia 28, sábado, a partir das 9h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, que fica no centro de Campo Grande.

A produção busca atores profissionais ou não, que sejam homossexuais, transexuais, travestis, lésbicas, drag queens e também heterossexuais

Para participar dos testes, o ator precisa ter idade entre 18 e 50 anos.

Segundo o diretor, Thiago Rotta “buscamos atores locais, queremos dar oportunidade pra quem é daqui, abrir portas mesmo para que talentos de Mato Grosso do Sul sejam revelados para o Brasil.”

A Série

Natasha é uma travesti que trabalha fazendo shows em boates por todo o Brasil. Após seu assassinato, suas amigas Nicole, Inês e Leona decidem participar de um concurso de drag queens que Natasha participaria. Elas conseguem uma Kombi emprestada, contratam uma motorista e decidem viajar do Mato Grosso do Sul até o Mato Grosso pra participar do concurso “Raio de Sol do Pantanal”. Em uma jornada de autoconhecimento elas são obrigadas a lidar com o preconceito e falta de conhecimento da sociedade, além das dificuldades de se pegar estrada sem dinheiro e sem saber o que as espera.

Para saber mais sobre a série e os testes acesse: www.facebook.com/serienatasha

