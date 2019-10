Procurando uma renda extra para o fim do ano? Aprenda a fazer panetone

Com a chegada do fim do ano, muitas oportunidades de negócio aparecem para arrecadar um dinheiro extra e as opções de confeitaria figuram sempre entre as mais procuradas. Pensando nisso, as unidades do Senai de Dourados e de Maracaju oferecem curso de introdução à fabricação de panetones, bem como os de introdução à fabricação de produtos de confeitaria e introdução à fabricação de produtos de panificação.

Segundo a coordenadora pedagógica das duas unidades, Kelly Oliveira, as formações vêm para atender uma demanda da região. "Fizemos uma pesquisa para saber quais os principais cursos que a população desejava e os de panificação e confeitaria tiveram bastante procura. Para este segundo semestre, resolvemos incrementar as ofertas com o curso de fabricação de panetone justamente porque no fim do ano costuma aumentar a procura por esse tipo de produto", comentou.

Com uma carga-horária de 40 horas-aulas e investimento de R$ 120,00, que pode ser parcelado em até três vezes, curso de introdução à fabricação de produtos de confeitaria será realizado de 21 de outubro a 20 de novembro, sempre às segundas e quartas-feiras, sendo uma turma das 13 às 17 horas e outra das 18h45 às 22h45. Os participantes aprenderão a preparar produtos como pão de mel, brownie, alfajor, mousses, tortas produzidas a partir de brisé e sucré, bolos decorados com chantilly, red velvet, naked cake, pudins, pavês e queijadinhas.

Os participantes aprenderão a preparar vários produtos

O curso de introdução à fabricação de produtos de panificação será realizado entre os dias 22 de outubro a 21 de novembro, com duas turmas, sendo uma das 13 às 17 horas e outra das 18h45 às 22h45, sempre às terças e quintas-feiras. Com uma carga-horária de 40 horas-aulas e investimento de R$ 120,00, que pode ser parcelado em até três vezes, a formação ensinará o preparo de fatias húngaras, pão brioche, bolo de milho, pão de cebola, pão de batata, pão integral, sonhos e donuts, pão pizza, roscas doces e salgadas, pão de hambúrguer, pão de hot dog e muitos outros.

Já o curso de introdução à fabricação de panetones tem carga-horária de 20 horas-aulas e investimento de R$ 110,00, que pode ser parcelado em até três vezes, e será realizado entre os dias 18 de novembro e 22 de novembro, de segunda à sexta-feira, sendo uma turma das 13 às 17 horas e outra das 18h45 às 22h45. Os participantes aprenderão a produzir panetone de frutas e de chocolate, decoração e cobertura de panetones, panetones salgados gourmet de tomate seco, provolone e ervas finas e de parmesão, noses e especiarias, sendo que a formação ainda ensinará o preparo de rosas natalinas.

Mais informações pelo telefone 0800 7070 745 ou pelo site.