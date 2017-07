Procon faz blitz no aeroporto de Campo Grande nesta sexta-feira

O Procon Municipal, por meio da Subsecretaria de Defesa do Consumidor, em parceria com o Procon Estadual, com o Ministério Público Estadual (MPE) e com a Comissão Especial de Defesa do Consumidor da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) estão realizando nesta sexta-feira (28) uma fiscalização no Aeroporto Internacional de Campo Grande para verificar se empresas de aviação estão informando os consumidores quanto às novas regras de cobrança de bagagem.

A ação faz parte de uma blitz nacional onde todos os aeroportos do país passarão por essa fiscalização. O objetivo é verificar se os consumidores estão sendo informados corretamente sobre as novas regras decretadas pela Agência Nacional de Aviação (Anac).

O subsecretário de Defesa do Consumidor, Valdir Custódio, salienta a importância da medida. “Muitas empresas não estão i9nformando os consumidores corretamente sobre as novas regras. Estão apenas cobrando valores a mais aos passageiros sem explicar as mudanças. Nesta manhã duas companhias já foram autuadas por infringir a medida”, afirma Custódio.

A fiscalização se iniciou às 6h30 desta sexta-feira (28) e deve seguir por toda a manhã.

Hoje é um dia de mobilização nacional, todos os Procon estão fazendo uma incursão no aeroportos por conta das novas de despacho de bagagem e de utilização do transporte aéreo nacional

Blitz Nacional

A mobilização nacional foi idealizada para reforçar a campanha “Bagagem sem Preço”, promovida pela Comissão Especial Defesa do Consumidor (CEDC) do Conselho Federal da OAB. A blitz será promovida pelos Procons, tendo em vista a sua competência institucional, Comissões de Defesas do Consumidor das seccionais da OAB, Ministério Público e entidades civis de defesa do consumidor.

