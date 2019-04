Procon Estadual volta a autuar agência do Bradesco Em Campo Grande

Da Redação com Assessoria

Foto: Divulgação/Assessoria

Por descumprir determinações legais no que diz respeito ao atendimento de consumidores (clientes) uma das agências do Banco Bradesco localizadas na rua Cândido Mariano, região central de Campo Grande, foi autuada por equipe de fiscalização da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon/MS, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – Sedhast.

Entre as irregularidades registradas durante diligência realizada por fiscais do Procon Estadual na unidade bancária, merece destaque o tempo excessivo para atendimento à clientela uma vez que de acordo com a Lei Municipal 4303/05, em seu inciso II prevê que ocorra em “tempo razoável” o que é definido como até 15 minutos em dias normais, até 20 minutos em dias de pagamento de funcionários públicos e recebimento de tributos e, ainda, de 25 minutos em vésperas de feriados prolongados.

Entretanto, de acordo com algumas senhas cujo tempo foi acompanhado pela equipe, a demora chegou a uma hora e 10 minutos, em caso de abertura de contas. As senhas distribuídas para atendimento nas mesas não preveem a opção prioritária para gestantes, mulheres com crianças ao colo, idosos, portadores de necessidades especiais ou autismo.

A agência não possui em local de fácil acesso, copia do Código de Defesa do Consumidor e, nem mesmo, expõe de forma visível o número 151 para o cliente ter acesso ao Procon se necessitar fazer alguma reclamação ou denúncia. Outro problema que traz dificuldades para o consumidor é o fato da organização bancária emite comprovante de operações em papel termossensível o que, também, é proibido por lei.