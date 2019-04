Procon Estadual fiscaliza postos de combustível e encontra produtos vencidos há quase dois anos

Todos os itens considerados impróprios foram descartados por funcionários dos estabelecimentos na presença dos fiscais do Procon Estadual - Foto: Divulgação

Denúncias de consumidores levaram equipes da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon/MS, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – Sedhast a realizar diligências em postos de combustível, tanto em Campo Grande como no interior do Estado, nos dias 22 e 23 deste mês, tendo constatado irregularidades em três unidades fiscalizadas.

Em Campo Grande, a ação foi realizada em um posto de combustível está localizado no Bosque das Araras, na região urbana do Imbirussu, onde as irregularidades constatadas dizem respeito à falta de informação a sobre diferença de preços na comercialização de etanol e gasolina com pagamento por meio de cartão de crédito ou dinheiro. Outro fator constatado foi cálculo errado relacionado à diferença percentual entre os preços da gasolina e etanol.

Na zona rural, fiscais do Procon Estadual realizaram diligências em postos de serviços localizados na rodovia BR 163, quilômetro 462,5 (zona rural de Jaraguari) e 786 (zona rural de Coxim). Em ambos foram encontrados produtos expostos à venda com prazo de validade expirado. Em Jaraguari foram retirados das prateleiras 15 frascos de fluido de freio e 27 de fluido para motor de popa, vencidos, além de 22 embalagens de fluido de freios sem informações de validade ou com informações ilegíveis.

Em Coxim, as irregularidades se repetem. Em relação a fluido de freios foi encontrado produto fabricado em agosto de 2 016 com validade de 12 meses, ou seja, expirada há quase dois anos. Também fora do prazo de validade existia o produto denominado silicone perfumado. Sem informações ao consumidor, foram descartados produto antiembaçante e cristalizador para vidros. Todos os itens considerados impróprios foram descartados por funcionários dos estabelecimentos na presença dos fiscais do Procon Estadual.