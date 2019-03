Procon Estadual encontra várias irregularidades em duas lojas de rede de supermercados

Em relação à fiscalização houve registro de que, na segunda loja visitada, mesmo com pedido de colaboração, os funcionários procuraram dificultar o máximo o trabalho da equipe com reposição de produtos nas gôndolas e deboches pela presença dos servidores - Foto: Divulgação

Em mais uma vistoria realizada em duas unidades de uma rede de supermercados, com atividades em outros estados além de Mato Grosso do Sul, fiscais da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) verificaram uma série de irregularidades.

Entre os problemas detectados pela equipe do Procon Estadual estão produtos expostos a venda com prazo de validade vencida, impróprios para consumo por apresentarem mofo ou bolor, sem especificação de vencimento ou procedência ou por estarem com embalagens violadas ou amassadas. Os produtos com validade expirada, em grande número, vão desde ração para cães e gatos, biscoitos, salgadinhos tipo aperitivo, queijos, bolos, pães e bebidas lácteas.

Impróprios ao consumo por apresentarem bolor ou por estarem com embalagens violadas ou amassadas há que se destacar a presença de pizzas, queijos, frutas diversas, biscoitos, filé de peito de frango e salgadinhos. Outra irregularidade digna de nota é a exposição de produtos sem informação de procedência ou validade, como é o caso de queijos, refrigerantes em lata e linguiça de frango.

Nesta ação, realizada em 26 e 27 deste mês, foram encontrados produtos como bolo de baunilha com validade vencida desde dezembro do ano passado e 36 tabletes de caldo de carne vencidos em janeiro de 2019. Em relação à fiscalização houve registro de que, na segunda loja visitada, mesmo com pedido de colaboração, os funcionários procuraram dificultar o máximo o trabalho da equipe com reposição de produtos nas gôndolas e deboches pela presença dos servidores no local.