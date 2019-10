Procon Estadual encontra irregularidades em mais de 20 agências bancárias da Capital

O Procon Estadual realizou vistorias em 28 agências bancárias de 23 de setembro á 2 de outubro, para averiguar irregularidades, entre elas a demora no atendimento - Foto: Divulgação

O Procon Estadual realizou vistorias em 28 agências bancárias de 23 de setembro á 2 de outubro, para averiguar irregularidades, entre elas a demora no atendimento.

Mesmo com a operação “Fila Zero” em época diferente de onde são registrados diversos problemas, não foi muito diferente a situação encontrada, onde as agências fiscalizadas apresentaram transgressões às leis de proteção do consumidor, de forma repetitiva, gerando autos de infração.

As equipes esteve em nove agências do Bradesco e Caixa Econômica Federal, seis do Santander, duas do Banco do Brasil, uma do Itaú e uma do Sicredi. Entre as infrações recorrentes, a emissão de comprovantes de atendimento em papel termossensível foi a principal delas. Itaú e Sicredi cometeram a irregularidade de não emitir senha eletrônica.

De acordo com o que determina a legislação, é considerado razoável a espera de 15 minutos em dias normais, 20 nos dias de pagamento de servidor público, de militares, época em que vence a maioria dos boletos a serem pagos ou, ainda, de 25 minutos em véspera o no dia imediatamente posterior a feriados prolongados. Em uma das Caixa Econômica, houve consumidor que esperou até 1h20.

Entre as irregularidades, há estabelecimentos que não existe a placa que indique locais para atendimento prioritário.

Para denunciar, entre em contato pelo 151, (67) 9 9158-0888 ou pelo site: procon.ms.gov.br.