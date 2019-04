Procon Estadual autua supermercado na Mata do Jacinto após denúncia

Vários produtos estavam sem informação de validade ou procedência - Foto: Assessoria de Imprensa

Pelo fato de expor produtos impróprios ao consumo equipe de fiscalização da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon/MS, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – Sedhast, autuou supermercado localizado na Mata do Jacinto. A diligência foi realizada na sexta-feira (29.03) atendendo a denúncia registrada por meio do aplicativo “Fale conosco”, integrante do sie oficial do órgão (www.procon.ms.gov.br), tendo encontrado diversas irregularidades.

Entre os problemas registrados pela equipe do Procon Estadual durante a ação, na sexta-feira (29.03), há que se destacar a presença de diversos produtos expostos a venda com prazo de validade expirado, entre os quais seis embalagens de suco de limão com 400 ml cada, queijo cremoso, pães de forma, coxinhas da asa, macarrão instantâneo e massa para pastel, entre outros.

Vários produtos estavam sem informação de validade ou procedência. Foram encontrados e retirados das prateleiras para descarte, pães de forma, maionese e outros frios. Também impróprios para consumo por terem embalagens violadas ou amassadas, estavam a venda bandejas de milho verde em espiga, cereal para alimentação infantil, linguiça e filé mignon suíno.

Todos os itens impróprios foram descartados por funcionários do estabelecimento na presença da equipe de fiscalização, tendo sido expedido auto de infração e orientado o responsável pelo supermercado a cuidar para que os produtos a venda não representem problemas para o consumidor.