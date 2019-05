Procon Estadual autua agencia central dos Correios por mau atendimento

Devido às irregularidades foi expedido auto de infração e dado prazo para recurso. Após análise do setor jurídico o Procon Estadual poderá determinar multa - Foto: Reprodução

Baseado em denúncias registradas por consumidores, a equipe de fiscalização do Procon-MS, realizou uma vistoria na agência dos Correios localizada na Avenida Calógeras esquina com Dom Aquino – conhecida como agência central - onde flagrou diversas irregularidades em prejuízo às pessoas que necessitam dos serviços ali prestados.

Entre os problemas registrados vale ressaltar a inexistência instalações sanitárias adequadas e bebedouros para os usuários em contradição ao que determina legislação estadual, emissão de comprovantes de atendimento em papel termossensível, inexistência de placas ou cartazes que identifiquem atendimento prioritário às gestantes, pessoas com crianças de até dois anos ao colo, idosos, portadores de necessidades especiais e autismo.

As senhas disponibilizadas para atendimento não consta inscrição eletrônica do horário de atendimento e, ainda, demora excessiva para clientes em espera dos serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Devido às irregularidades foi expedido auto de infração e dado prazo para recurso. Após análise do setor jurídico o Procon Estadual poderá determinar multa.