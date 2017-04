Processos seletivos do IFMS encerram inscrições nesta quinta-feira

Termina nesta quinta-feira (6) o prazo de inscrição em dois processos seletivos para ingresso em cursos de Formação Inicial e Continuada e Qualificação Profissional (FIC) oferecidos pela IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul).

As aulas começam neste mês e são realizada a distância. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela Página do Candidato, na Central de Seleção do IFMS, no site oficial da instituição.

O endereço é www.ifms.edu.br/centraldeselecao. Ao todo, são ofertadas 865 vagas. Um dos editais oferece 340 vagas para os cursos de Espanhol Básico e Inglês Básico, em Água Clara, Aquidauana, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. A oferta é destinada a candidatos que estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Médio.

As outras 525 vagas são ofertadas de outro edital para os cursos de Operador de Computador e Vendedor, em Aquidauana, Brasilândia, Coxim, Corumbá, Dourados, Jardim, Nova Andradina, Pedro Gomes, Ponta Porã e Três Lagoas. O requisito é ter o Ensino Fundamental completo.

Os editais trazem informações sobre o número de vagas ofertadas em cada curso, local e turno, além dos dias em que serão realizados os encontros presenciais. A previsão é que as inscrições homologadas sejam publicadas na Central de Seleção na sexta-feira (7), e a lista final de inscritos no dia 13.

