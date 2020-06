Primeiros dias de junho vão ter chuva e frio intenso em diversas regiões de MS

Não deve chover até quinta-feira, mas a partir de sexta-feira (5) a previsão é de temporais no período vespertino e nortuno na Capital - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ao que tudo indica o frio deve voltar amanhã (2) em Campo Grande. A previsão é que amanhã a máxima não passe dos 21° C, com miníma de 15°. Mas na quinta-feira (4), o clima volte a ser como hoje (1º) miníma de 18° com máxima de 25° C.

Não deve chover até quinta-feira, mas a partir de sexta-feira (5) a previsão é de temporais no período vespertino e nortuno na Capital.

Para hoje é possível que tenha chuva com trovoadas. No próximo sábado a sensação vai ser de 14°C.

Conforme o modelo de previsão numérica GFS/NOAA, as chuvas retornam a MS entre os dias 3 a 6 de junho ocorrendo em todas as regiões do Estado, com acumulado em até 70 mm, concentrados em municípios da região do central. Podem ocorrer, chuvas intensas, ventos fortes, raios e queda de granizo.

Mapa da mostrando área de chuva com maior intensidade da Cemtec-MS

Mais uma onda de frio esperada para 05 de junho de 2020

Como os volumes estimados estão altos para o período decorrente aos sistemas atmosféricos transientes, atenção a possíveis pontos alagamentos, enxurradas temporárias e transtornos à população que possam eventualmente ocorrer nos municípios. Ar frio de forte intensidade é esperada neste período. Ressalta-se que é necessário o acompanhamento de atualizações futuras para confirmação da tendência, sendo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS