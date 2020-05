Primeiro evento virtual da Escola Superior de Advocacia Pública, da PGE/MS, discute Profisco II

(Foto: Divulgação)

A Escola Superior de Advocacia Pública (Esap), da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE/MS) promoveu a live “Oficina de Atuação Consultiva – Profisco II” no início desta semana.

A videoconferência de capacitação teve a participação da palestrante Paula Ferreira Krieger, procuradora-Geral Adjunta para Assuntos Administrativos, da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. De acordo com a convidada, o encontro foi bastante produtivo. “Foi ótimo. Utilizamos uma ferramenta nova tanto para mim quanto para a Esap, que não tínhamos afinidade, e deu super certo. Tanto que passei a utilizá-la na minha rotina de trabalho também. Claro que não é a mesma condição de um evento presencial, mas nesse momento de pandemia foi o que podíamos fazer para aproximar as PGEs e compartilhar conhecimento sobre o assunto”, afirmou.

Sobre o tema, ela acrescentou que foi uma oportunidade de expor a experiência já adquirida pela pela PGE/RS em relação ao Profisco. “Foi um repasse, uma exposição da prática já vivenciada por nós aqui da PGE do Rio Grande do Sul para os procuradores do Estado de Mato Grosso do Sul para auxiliá-los para trabalhar com o Profisco II. O setor público tem todo um ambiente favorável para difusão de boas práticas. Na área de gestão, por exemplo, nós temos infinitas possibilidades para troca de experiências e acho que são pouquíssimas utilizadas. Talvez agora, com essas ferramentas de teletrabalho, poderemos avançar muito”, finalizou.

A diretora da Esap, Ludmila Santos Russi ressaltou que o desafio foi vencido e abriu um novo caminho para a Escola. “A pandemia nos obrigou a reestruturar todos os eventos originalmente programados para 2020. Assim, foi necessário considerar a realidade imposta e nos adaptar mediante o uso das plataformas eletrônicas disponíveis para a realização de videoconferências. E foi uma grata surpresa ver como é possível e viável assumir desafios nesse sentido. Após a boa receptividade e o êxito neste evento, vislumbramos a possibilidade de manutenção de nosso calendário inicial, sob essa nova modalidade, sem prejuízo da inserção de novas possibilidades”, revelou.

O Projeto de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos do Brasil (Profisco) é o projeto de apoio à modernização e gestão fiscal dos estados brasileiros para iniciativas de melhoria da administração das receitas e da gestão fiscal, financeira e patrimonial. Financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), conta com garantia soberana do Governo Federal. Nesta segunda etapa serão investidos em cinco anos no Mato Grosso do Sul, US$ 53 milhões. Desse total US$ 47,7 milhões são de recursos obtidos junto ao BID e US$ 5,3 milhões será a contrapartida do Estado.

Participaram do evento os procuradores de Estado que atuam nos setores da Procuradoria de Assuntos Administrativos (PAA), da Procuradoria de Assessoria de Gabinete (PAG) e da Coordenadoria Jurídica da Superintendência de Compras (Sucomp), além de assessores jurídicos da PAA.