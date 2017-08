Primeira-dama doa redes para bebês em unidade de acolhimento da SAS

Acolhimento, proteção, simulando o ambiente intrauterino, essa é a proposta das redes infantis, entregues pela primeira-dama Tatiana Trad, para a Unidade de Acolhimento Institucional (UAI), que recebe crianças de zero a cinco anos, sob medida protetiva. Atualmente, a unidade atende 14 bebês e faz parte da Secretaria de Assistência Social.

Foram entregues cinco redes confeccionadas pela equipe do Fundo de Apoio a Comunidade (FAC), na qual a primeira-dama é presidente. “É sempre uma alegria poder doar e abençoar. Bebês são milagres que mostram toda a perfeição e cuidado de Deus. Ficamos muito felizes em proporcionar esse aconchego, e é impressionante como eles se acalmam assim que começamos a balança-los”, comemora Tatiana.

A vice-prefeita Adriane Lopes participou da entrega e acredita que a ação vai melhorar a condição de vida dos bebês. “A iniciativa faz com que o pequeno se lembre dos seus nove meses na barriga da mamãe, até então, o único lugar que conhecia, e isso traz conforto e auxilia também no trabalho das cuidadoras”, afirma Adriane.

Alguns hospitais no Brasil já adotaram a rede dentro da maternidade e os resultados têm sido positivos. A UTI do Hospital Universitário de Marília, no interior de São Paulo, utiliza dentro das incubadoras, que ajuda no desenvolvimento.

Para a coordenadora da UAI, Ramona Cristaldo, essa doação veio em ótima hora. “O balanço deixa os bebês menos estressados e auxilia no desenvolvimento. Ficamos muito felizes e agradecidos com o gesto da primeira-dama”, declarou.

As redes ficam presas dentro dos berços, o que aumenta a segurança do bebê. De acordo com alguns médicos, os bebês também ganham maior nível motor. Porém, é importante ressaltar que eles só devem permanecer nas redes enquanto são acompanhados por um adulto.

