Presidente Mochi visita Instituto Federal de Mato Grosso do Sul

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (PMDB), visitou na manhã desta segunda-feira (28/8) o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS), em Campo Grande. O objetivo foi tratar da possibilidade de transformar o pólo da cidade de Coxim em um centro educacional regional para atender toda a região norte do Estado.

Fundado em 2010 em Coxim, o IFMS oferece quatro cursos de nível superior (química, tecnólogo de alimento, informática e engenharia de pesca) e dois cursos técnicos (técnico de informática e de alimento). O pólo ainda oferece educação a distância e pós-graduação, atendendo 776 estudantes matriculados. “Nosso desafio é atender em breve 1.2 mil alunos e alcançar a referência e apoio necessário para nos tornarmos um centro educacional para nossa região”, destacou o diretor do campus de Coxim, Francisco Xavier da Silva. Ele ainda demonstrou as necessidades de melhorias na infraestrutura como manutenção do prédio, compra de livros didáticos, construção de galpão para engenharia de pesca e poço artesiano.

O deputado Junior Mochi disse que vai viabilizar para a segunda semana de setembro uma reunião com prefeitos da região Norte, associações comerciais e agropecuárias, juntamente com a bancada federal de Mato Grosso do Sul, para debater a perspectiva de inclusão ao orçamento federal de uma emenda para atender as necessidades do pólo de Coxim. “Vamos reunir prefeitos, entidades e associações dos municípios, para unirmos forças e determinarmos ações para a formação desse pólo de ensino e garantirmos as emendas federais necessárias”, informou Mochi.

Já o reitor do Instituto, Dr. Luiz Simão Staszczak, salientou que o município de Coxim atende as condições necessárias para atender uma demanda ainda maior. “Agregamos potencialidades estruturais, servidores e cooperação de parceiros na área de educação. Podemos atender vários municípios com as potencialidades que a cidade reúne e contribuir ainda mais para o desenvolvimento local e regional”, acredita o Reitor Staszczak.

IFMS - O IFMS é a primeira e única instituição pública federal a oferecer educação profissional e tecnológica no Estado. Criado em 2008, o IFMS integra a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que atua há mais de 100 anos em todo país.

O objetivo, segundo a instituição, é promover educação de excelência por meio do ensino, pesquisa e extensão nas diversas áreas do conhecimento tecnológico, formando profissional humanista e inovador, com vistas a induzir o desenvolvimento econômico e social local, regional e nacional.

De acordo com a legislação, os institutos federais são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. Tem forte inserção na área de pesquisa aplicada e na extensão.

