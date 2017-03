Presidente do TRT/MS terá agenda semanal para atendimentos

O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, Desembargador João de Deus Gomes de Souza, vai reservar um dia da semana para atender advogados, trabalhadores, empresários, juízes e servidores. O "Fale com o Presidente" será realizado todas as segundas-feiras, das 9h às 17h, a partir do dia 20 de março.



"O Tribunal já tem a Ouvidoria, mas, na qualidade de Presidente, eu vou destinar um dia da semana para ouvir todos os trabalhadores, empresários, advogados e representantes de instituições que quiserem ter esse contato. Eu serei a interlocução entre a Justiça do Trabalho de Mato Grosso do Sul e a sociedade", esclareceu o magistrado.



Os interessados em se reunir com o Presidente do TRT/MS devem agendar o atendimento pelo telefone 3316-1800. O projeto já foi realizado no primeiro mandato do des. João de Deus como Presidente do Regional, em 2003 e 2004, e agora será retomado como forma de humanizar a gestão.

