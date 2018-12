Presidente do TJMS recebe homenagem do IDAMS

Da redação com informações da assessoria do TJ-MS

Conselheiro José Cláudio; vice-presidente Jean Phierre; Presidente do TJMS Divoncir Maran; Presidente do IDAMS João Paulo e sócio Eliton Gomes. - Divulgação

Na tarde desta quinta-feira (13), o presidente do TJMS, Desembargador Divoncir Schreiner Maran recebeu em seu gabinete membros do Instituto de Direito Administrativo de MS (IDAMS), que vieram ao Tribunal de Justiça entregar ao magistrado uma placa em agradecimento ao apoio sempre recebido da justiça ao Instituto.

Estiveram no TJMS João Paulo Lacerda da Silva, presidente do IDAMS; Jean Pierre da Silva Vargas, vice-presidente; José Cláudio Barbosa Silva, conselheiro; e Eliton Carlos Ramos Gomes, sócio. Todos destacaram a parceria e os trabalhos realizados em prol do IDAMS.



O presidente do TJMS, Desembargador Divoncir Schreiner Marano e o advogado João Paulo Lacerda da Silva

"A primeira vez em que estivemos no TJMS, o Des. Divoncir prontamente abriu as portas do TJMS e da Escola Judicial (Ejud/MS) para realizar eventos e discutir temas ligados ao Direito Administrativo. Estamos reconhecendo a parceria conosco, por meio dessa singela homenagem" disse o presidente do IDAMS

Saiba mais

Criado em janeiro de 2018, o Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul é um instituto sem fins lucrativos que visa promoção, estudo e desenvolvimento do Direito Administrativo, por meio da pesquisa, do ensino e do desenvolvimento institucional.