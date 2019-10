Presidente do TJ/MS defere pagamento da licença-prêmio aos servidores aposentados a partir de outubro

Desembargador Paschoal Leandro, presidente do TJ/MS - TJ/MS

Decisão do presidente do TJ/MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), desembargador Paschoal Carmello Leandro, deferiu o pagamento da licença-prêmio dos servidores inativos, em 24 prestações, a partir deste mÊs.

O direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio dos servidores se restringe aos inativos, de acordo com a decisão "visto que aqueles que se encontram em atividade possuem apenas o direito ao gozo, cabendo à Administração, observadas a conveniência e a disponibilidade financeira, deliberar sobre eventual indenização".

Segundo a Secretaria de Finanças do TJ/MS, há previsão orçamentária e capacidade financeira para suportar o pagamento da licença-prêmio dos servidores inativos em 24 prestações, totalizando um débito de R$ 6.356.217,77 (seis milhões trezentos e cinquenta e seis mil duzentos e dezessete reais e setenta e sete centavos).