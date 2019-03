Presidente do TJ recebe visita de ministro do TSE

O ministro Admar Gonzaga Neto e o desembargador Paschoal Carmello Leandro - (Foto: Divulgação/TJMS)

Na manhã desta segunda-feira (25), o ministro Admar Gonzaga Neto, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), esteve no Gabinete da Presidência do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), para visita de cortesia ao amigo Desembargador Paschoal Carmello Leandro, presidente do Tribunal de Justiça.

Advogado e jurista, o ministro Admar Gonzaga Neto foi empossado em 27 de abril de 2017 como membro efetivo do TSE para vaga destinada a advogado. Com carreira eleitoral desde 1993, integrou a Comissão Especial de Juristas criada para propor mudanças no texto do Código Eleitoral.