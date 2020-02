Presidente do TJ entrega comenda ao diretor do Foro da Justiça Federal

Na manhã desta sexta-feira (28), o presidente do Tribunal de Justiça, Des. Paschoal Carmello Leandro, entregou ao juiz federal Ricardo Damasceno de Almeida a Comenda Comemorativa dos 40 anos do Poder Judiciário de MS. A solenidade de comemoração foi realizada em dezembro de 2019 e o juiz seria um dos agraciados, mas, como não pode participar da cerimônia, recebeu a honraria pessoalmente no gabinete da Presidência do TJMS.

Ricardo Damasceno, que é diretor do Foro da Justiça Federal em MS, estava acompanhado do juiz federal Julio Cezar da Luz Ferreira, diretor da Secretaria Administrativa, e da juíza federal Monique Marchioli Leite, presidente da Associação dos Juízes Federais de Mato Grosso do Sul (Ajufems).

Ao entregar a Comenda, o presidente do TJMS lembrou que a justiça estadual sul-mato-grossense completou 40 anos com orgulho por ser um Tribunal de Justiça de vanguarda e moderno. "Somos um tribunal de gente audaz, sempre um passo à frente de seu tempo. Obrigado por contribuir para o engrandecimento do Poder Judiciário de MS. Muito obrigado por seu trabalho no Judiciário. Você faz parte da nossa história", disse ele ao agraciado.

O agraciado confessou estar emocionado com a homenagem. "Muito obrigado, desembargador. Somos coirmãos. É uma imensa alegria esse reconhecimento vindo do Tribunal de Justiça da minha terra, pois sou campo-grandense. Agradeço ao Tribunal e aos desembargadores pela deferência ao meu nome".



Pacijus – Recebida a honraria, houve um momento de agradecimento à parceria da Justiça Federal com o Pacijus, a mais abrangente ação social realizada pelo Tribunal de Justiça.

Destaque-se que a Justiça Federal apoiou de forma concreta todas as edições que tornaram a Páscoa, o Dia das Crianças e o Natal mais feliz para crianças, adolescentes e idosos carentes.

Célia Leandro, colaboradora dos programas sociais desenvolvidos pelo TJMS e esposa do presidente do TJMS, Des. Paschoal Carmello Leandro, cumprimentou Damasceno e agradeceu o empenho da Justiça Federal nas ações sociais. A servidora Marta Lopes, coordenadora do Pacijus, também estava presente.