Presidente do Inep fala sobre Enem no programa Brasil em Pauta

O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Alexandre Lopes, é o entrevistado de hoje (29) do programa Brasil em Pauta, da TV Brasil. Ele falará sobre o segundo maior exame do mundo, o Enem, que só este ano vai contar com 5,1 milhões de participantes. O programa vai ao ar às 22h.

“O Exame Nacional do Ensino Médio é muito importante para o jovem. É a prova mais esperada do ano para os estudantes, quando eles definem o rumo da vida adulta, vai ser a porta de entrada na universidade. Então, nosso maior desafio é garantir que a prova seja aplicada com tranquilidade, possa dar esse empurrão na vida do aluno”, disseo presidente do Inep.

A nota do Enem é utilizada para a entrada em universidades privadas e públicas e para a obtenção de financiamentos por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (Prouni).

O presidente do Inep abordou também a segurança do exame e as novidades para 2020. “As provas já estão distribuídas, estamos preparados para o Enem 2019. E para o futuro, a gente quer continuar, partindo para o Enem Digital”, garantiu.

No programa, o presidente do Inep falou sobre a acessibilidade e o atendimento especializado para a prova deste ano, a divulgação de gabaritos, os resultados e sobre o Enem Digital, que começa a ser aplicado em 2020, em fase piloto. A previsão do governo é abandonar as versões impressas em 2026.