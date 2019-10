Presidente do IDAMS vai participar do 9º Congresso Internacional de Direito e Sustentabilidade

O presidente do IDAMS, João Paulo Lacerda e do IBDA, Fabrício Motta - Foto: Divulgação

O presidente do IDAMS (Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul), João Paulo Lacerda da Silva, vai participar do 9º Congresso Internacional de Direito e Sustentabilidade, que será realizado de 23 a 25 de outubro, no campus da Univali (Universidade do Vale do Itajaí), em Balneário Camboriú (SC). O evento será realizado pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da Univali em parceria com o Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público e com a Associação Internacional de Constitucionalismo, Transnacionalidade e Sustentabilidade.

Segundo João Paulo Lacerda, a importância de participar de um evento como esse é que a abordagem jurídica a respeito da sustentabilidade se torna mais do que uma tendência, é um fator de mudança para as diversas áreas do Direito, inclusive o Direito Administrativo. “Tudo isso que estamos vivendo hoje, como as questões relacionadas às queimadas na Amazônia, é importante ter uma discussão mais aprofundada sobre isso. O futuro da humanidade e do planeta depende das decisões que vamos tomar agora, portanto, esse evento é realizado no momento oportuno”, reforçou.

Ele completa que 9º Congresso Internacional de Direito e Sustentabilidade contará com a participação de palestrantes de renome nacional e internacional com o objetivo de discutir acerca das inovações tecnológicas sustentáveis no Século XXI. “O objetivo do evento é fomentar a discussão acerca das inovações tecnológicas sustentáveis no meio acadêmico e profissional. Para isso, terá profissionais renomados, como Juarez Freitas, Denise Schmitt Garcia, Célia Iraci Cunha, Shames de Oliveira, Paulo Locatelli, Adircelio Moraes Ferreira, entre outros”, citou.