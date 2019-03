Presidente do IDAMS será Secretário da Comissão de Direito Administrativo da OAB Nacional

O advogado João Paulo Lacerda, Presidente do IDAMS (Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul), será secretário da Comissão Especial de Direito Administrativo da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Nacional no período de 2019 a 2021. Atualmente ele é presidente da Comissão de Direito Administrativo e membro da Comissão do Advogado Publicista da OAB/MS.



O nome de João Paulo Lacerda para exercer a função de secretário da Comissão Especial de Direito Administrativo foi indicado por Mansour Karmouche, presidente da OAB/MS, e aprovado pelo advogado Felipe Santa Cruz, presidente da OAB Nacional. “O Mansour é um presidente muito respeitado nacionalmente. É um grande líder, pelo trabalho que realiza. Seu trabalho é referência nas Ordens de todo o Brasil”, afirma Lacerda.



Para Mansour, a designação de Lacerda à nova função é resultado de sua capacidade e competência. “O João Paulo milita nessa área há tempos e agora vai representá-la nacionalmente. Isso é um reconhecimento enorme para um advogado e uma grande vitória para a advocacia brasileira”, enfatiza o presidente da OAB/MS.



Na gestão passada da OAB (2016-2018), Lacerda exerceu a função de membro consultor da mesma comissão e agora foi designado a um cargo da diretoria. “Essa indicação é muito importante para Mato Grosso do Sul, que tem ocupado cada vez mais uma posição de destaque no cenário do direito administrativo brasileiro. Agradeço ao Presidente Mansour pela deferência e ainda ao conselheiro federal Ary Raghiant pelo empenho na minha nomeação e ao advogado Felipe Santa Cruz, presidente do Conselho Federal da OAB, pela confiança”, ressalta João Paulo.



A designação de Lacerda ao cargo de secretário da Comissão Especial de Direito Administrativo da OAB Nacional foi publicada na portaria 186/2019 da entidade. O presidente dessa comissão é o advogado José Sérgio Cristóvam (SC).



A posse da nova diretoria da Comissão Especial de Direito Administrativo está prevista para ser realizada nos próximos dias no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em Brasília (DF).