Presidente do IDAMS participará em Brasília do XVII Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública

O presidente do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (IDAMS), João Paulo Lacerda, participará do “XVII Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública”.

Organizado pela Editora Fórum, o evento será realizado nos dias 11 e 12 de abril, no Windsor Plaza Brasília Hotel, em Brasília/DF.

O evento trata-se do Fórum de Experiências: palestras de renomados especialistas com um momento reservado para a troca de conhecimento e de reflexões de temas de grande relevância prática para o dia a dia dos gestores e demais atores ligados às contratações públicas. Na oportunidade, os participantes poderão interagir com os palestrantes enviando perguntas, comentários e compartilhando experiências de casos reais para serem analisados pelos especialistas.

O Fórum de Experiências contará com as conferências dos professores Jacoby Fernandes, Claudio Sarian e Tatiana Camarão. Jacoby abordará o tema "Responsabilização e gestão de risco do contratante, do gestor e do fiscal do contrato no processo de terceirização". Sarian falará sobre "Organizações públicas vencedoras: sonho ou realidade?". Já Tatiana Camarão apresentará as "Mudanças em licitações e contratos: inovações, boas práticas e aprimoramentos".

O evento também terá em sua programação as palestras de abertura do professor Juarez Freitas, que ministrará a conferência "O futuro dos contratos administrativos na era digital", e do ministro do Tribunal de Contas da União Bruno Dantas com o tema "Governança das agências reguladoras (independentes, autônomas e técnicas): fundamental para infraestrutura e serviços públicos de qualidade com sustentabilidade".

O professor Joel de Menezes Niebuhr é outro grande nome confirmado. Em sua palestra, a "Contratação direta sem licitação" será o tema de análise e discussão. Para encerrar, mais duas apresentações de peso. A procuradora do município do Rio de Janeiro Vanice do Valle debaterá o "Dever de planejamento e sustentabilidade das escolhas públicas na contratação", e o consultor jurídico da Companhia de Gás de Minas Gerais (GASMIG), Luciano Ferraz, falará sobre "O dever do gestor e do controle em decidir e motivar na contratação pública: enfoque da CF/88 pela lei 9.784/99 e lei 13.655/18".

O presidente do IDAMS participa do evento a convite do presidente da Editora Fórum, Luís Cláudio Rodrigues Ferreira.