Presidente do Conselho da UE faz apelo por unidade; reunião prossegue em Bruxelas

Presidente do Conselho da União Europeia, Charles Michel - (Foto:John Thys / AFP)

O presidente do Conselho da União Europeia, Charles Michel, fez um apelo no fim da noite de domingo à unidade do bloco, de forma a que os 27 países superem divisões e possam chegar a um entendimento sobre o pacote orçamentário sem precedentes, de 1,85 trilhão de euros, com um fundo de recuperação frente à pandemia de coronavírus.

Em jantar oficial na noite de hoje, Michel mencionou as 600 mil mortes ao redor do mundo e a recessão sem precedentes desencadeada no bloco pela crise de saúde pública global. "Serão capazes os 27 líderes da UE de construir unidade e confiança ou, por causa da profunda clivagem, nos apresentaremos como uma Europa fraca, minada pela desconfiança", questionou o presidente do conselho ao final de mais um dia de negociações inconclusivas. O texto do discurso, proferido em evento fechado, foi obtido pela AP.

"Eu espero que possamos chegar a um acordo e que a imprensa europeia possa noticiar amanhã que a UE foi bem-sucedida na Missão Impossível", acrescentou. Inicialmente programada para terminar no sábado, a reunião em Bruxelas ingressa neste início de segunda-feira em seu quarto dia. As conversas entre os líderes entrarão pela noite, se necessário, afirmou sob condição de anonimato uma fonte próxima a Michel.