Presidente da OAB/MS enfatiza a importância da indicação de Ary Raghiant para a advocacia sulmatogrossense

O Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil, presidida por Claudio Lamachia, indicou nesta tarde o Conselheiro Federal por Mato Grosso do Sul, Ary Raghiant Neto para representar a OAB no Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O Conselheiro participará de todas as Sessões do Conselho Nacional de Justiça ao lado da Ministra Carmen Lúcia e do Sub Procurador Geral da República Franklin Rodrigues da Costa, com direito a voz na defesa dos interesses da Advocacia brasileira, nos termos do art. 133 da CF e da Lei 8.906/94.

O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul, (OAB/MS) salientou a relevância da indicação de Ary para a advocacia sulmatogrossense "A OAB/MS volta ao patamar de destaque com a indicação do Conselheiro Federal Ary Raghiant na representação da Ordem no CNJ, algo inédito na Seccional, o que demonstra o prestígio e reconhecimento pelo trabalho realizado durante esta gestão. Estou profundamente emocionado e a advocacia sulmatogrossense deve se orgulhar desta posição de destaque".

Para o também Conselheiro Federal por MS, Luiz Cláudio Alves Pereira, o colega certamente fará um trabalho de excelência "A indicação de Ary Raghiant para representação da OAB junto ao CNJ reafirma o protagonismo da atual gestão da OAB/MS no cenário Nacional. Ary tem todos os predicados para essa honrosa missão", afirmou.

Para o indicado, Conselheiro Federal Ary Raghiant Neto "Representar a advocacia no CNJ, por indicação do presidente Cláudio Lamachia que foi referendado pelo Conselho Pleno, é motivo de muito orgulho para a bancada de Mato Grosso do Sul. Vamos trabalhar com muito afinco e denodo para honrar essa prestigiada indicação. Agradeço em especial o presidente Mansour e os Conselheiros Federais Bito Pereira e Alexandre Mantovani, pelo incondicional apoio e demonstração de grupo e responsabilidade na gestão da Seccional de MS" declarou.

