Preservação do Parque Nacional da Serra da Bodoquena é destaque em requerimento de parlamentar

O deputado estadual Amarildo Cruz (PT) usou o pequeno expediente para solicitar ao Diretor-Presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), do Governo Federal, Ricardo Soavinski, informações a respeito de ações de fiscalização, gestão e proteção na Unidade de Conservação do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, localizado no município de Bodoquena (MS).

No documento apresentado, o parlamentar considerou a existência de ocupações irregulares dentro dos limites do parque que podem comprometer a conservação ambiental da área. "Esse é um lugar rico em biodiversidade, considerado um dos cartões postais de Mato Grosso do Sul, que corre risco, em razão da falta de fiscalização e políticas de preservação", falou o deputado.

Em abril deste ano, o deputado Amarildo Cruz enviou um requerimento de informações aos Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e ao Governo do Estado, questionando ações de preservação da Cachoeira Boca da Onça. "A Cachoeira Boca da Onça é considerada a mais alta de Mato Grosso do Sul, com queda d' água de 156 metros e que também encontra-se em estado de vulnerabilidade. Não podemos deixar que um bem natural como esse se perca por falta de políticas de preservação por parte do Poder Público", concluiu o deputado que tem como uma das bandeiras de seu mandato, a preservação do Meio Ambiente.

