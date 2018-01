Presença de filhotes de quatis exige mais cautela de motoristas no Parque dos Poderes

São várias as espécies que moram no Parque dos Poderes, como quatis, capivaras, lobinhos e aves - Foto: Chico Ribeiro

Quem passa diariamente pelo Parque dos Poderes já reparou no aparecimento de filhotes de quatis nos últimos dias, o que exige atenção redobrada dos condutores. Os pequenos andam mais devagar, principalmente na hora de atravessar a rua e quem estiver desatento pode causar acidentes.

Geralmente no verão e na primavera, quando há maior oferta de alimentos na natureza, os animais iniciam a reprodução. O aparecimento de filhotes mostra que há uma nova geração de quatis no Parque e é preciso preservá-los.

A principal causa da morte de animais silvestres no Parque dos Poderes é o excesso de velocidade dos condutores, por isso, o Governo do Estado relembra que a direção preventiva é uma norma básica aos que transitam na região.

São várias as espécies que moram no Parque dos Poderes, como quatis, capivaras, lobinhos e aves. O Instituto de Meio Ambiente de MS (Imasul), vinculado a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), destaca ainda que apesar dos animais estarem habituados com a presença humana, cabe a população prevenir para evitar acidentes.

Também é importante ressaltar que os quatis se alimentam de frutas e encontram na natureza o suficiente para sobreviver. Alimentá-los é proibido, visto que os animais podem até se intoxicar e morrer devido a má alimentação.