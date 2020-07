Prêmio Professor Transformador anuncia vencedores

A cerimônia de premiação da primeira edição do Prêmio Professor Transformador será realizada em dois dias, hoje (14) e amanhã (15). Em função da pandemia do novo coronavírus, o evento será online e aberto à participação do público, que deverá fazer a inscrição antecipada no site do prêmio.

Serão premiados os três primeiros colocados nas categorias Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 e 2 e Ensino Médio. O prêmio foi lançado no ano passado, visando a destacar projetos educacionais inovadores, alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), desenvolvidos por professores da educação básica em todo o país.

O encontro reunirá especialistas para debater os desafios dos professores no contexto da pandemia e apresentar ferramentas e soluções que passam por temas como estresse, autocuidado, pedagogia da emergência e alegria na educação. Os 12 projetos educacionais mais transformadores do Brasil, selecionados pelo prêmio, serão apresentados durante o evento.

O Prêmio Professor Transformador é promovido em conjunto pela Base2Edu, Bett Educar, Instituto Significare. Nessa primeira edição, o concurso recebeu mais de 1.200 projetos de todo o país, resultando na seleção de 12 finalistas.

Programação

A palestra do terapeuta social, psicopedagogo e cofundador da Associação da Pedagogia de Emergência no Brasil, Reinaldo Nascimento, abre a programação do primeiro dia do evento, com o tema Como a educação pode transformar crises em oportunidades?. Em seguida, os professores finalistas nas categorias Educação Infantil e Ensino Fundamental I apresentarão seus projetos. A especialista em Mindfulness (estar atento) e fundadora da Mindkids, Daniela Degani, encerrará os trabalhos no dia 14, abordando o tema Mindfulness em sala de aula: redução de estresse de alunos e professores.

No dia seguinte (15), o encontro online começará com palestra do ator Wellington Nogueira, fundador da organização não governamental (ONG) Doutores da Alegria no Brasil, sobre Alegria + Sala de aula = Encontro Potente. Em seguida, os professores finalistas nas categorias Ensino Fundamental II e Ensino Médio apresentarão seus trabalhos.

O ciclo de palestras será encerrado por Lia Glaz, líder do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre o Professor, enquanto a área de políticas docentes do Instituto Península apresentará os resultados da pesquisa Sentimento e percepção dos professores brasileiros nos diferentes estágios do novo coronavírus no Brasil.

Finalistas

Na categoria Educação Infantil, os finalistas são Anderson Kubiaki, com o projeto Um Brinquedo Chamado Natureza - Aldeia da Fraternidade – Porto Alegre/RS; Graziela Dalcastagner - Projeto Amigos da Horta - Sesi Escola – Brusque/SC; Raelen Gonçalves - Projeto Extra, extra, extra: tá na hora de brincar - Escola Municipal Profª Therezinha Soares – Mogi das Cruzes/SP.

Os finalistas na categoria Ensino Fundamental 1 são Alberto Rodrigues - Projeto Códigos da Cidade - EMEIF Gilberto Bonafé – Piraju/SP; Edivanderson Lopes - Projeto Plantando Conhecimento - Escola Municipal Santa Cruz – Santarém/PA; e Janaína Fernandes - Projeto Fábrica de Aventuras - Colégio Espanhol Santa Maria Minas – Belo Horizonte/MG.

Os projetos finalistas na categoria Ensino Fundamental 2 são dos professores Francilda Fonseca - Projeto Sarilho: a história vira cena - Escola Municipal Santa Bárbara – Santa Bárbara/MA; Mytse Nogueira - Projeto Operação Carne Forte: estudo dos nutrientes a partir da carne - Escola Municipal Profª Scintilla Exel – Queimados/RJ; e Raquel Zandonadi - Projeto Fanfiqueiros de Papel - Escola Municipal Sebastião Tavares de Oliveira – Praia Grande/ SP.

Por último, os finalistas na categoria Ensino Médio são Flávia Arante - Projeto Clube da Luta - Cólegio Uninove – Vila Maria/SP; Henrique Pereira - Prioridade: Vida – Metodologias Ativas no Estudo do Corpo Humano - Escola Estadual Ângelo Scarabucci – Franca/SP; e Márcia Ribeiro - ProjetoCiências com Elas: Meninas mudando seu mundo para mudar o mundo - Instituto Federal do Tocantins /TO.

Premiação final

Os primeiros colocados em cada categoria do 1º Prêmio Professor Transformador receberão prêmio em dinheiro no valor de R$ 7 mil, cada um, e uma viagem internacional para participar da Bett Educar 2021, em Londres, na Inglaterra. Os segundos e terceiros colocados também receberão prêmios em dinheiro, no valor de R$ 2,5 mil cada. Após a solenidade, será anunciada a data do início das inscrições para a segunda edição do prêmio.