Prêmio Educador Nota 10 abre votação popular #EsseProjetoé10

A 21ª edição do Prêmio Educador Nota 10, o maior e mais importante prêmio da Educação Básica brasileira, traz uma novidade. Neste ano, além do Educador do Ano, escolhido pela Academia de Jurados, o público também poderá eleger seu projeto favorito por meio da votação popular #EsseProjetoé10. O Educador do Ano e o Projeto escolhido pelo voto popular serão conhecidos no dia 1º de outubro, durante a cerimônia de premiação em São Paulo.

Uma das concorrentes é Ivonete Dezinho, da EMEF Professor Milton Dias Porto, representante de Naviraí (MS). Figurando entre as dez vencedoras da edição 2018, a professora já conquistou um prêmio de R$ 15 mil e um vale-presente de R$ 1 mil para a escola onde seu projeto foi desenvolvido. Agora, aguarda a chance de ser eleita a Educadora do Ano ou de ter seu projeto escolhido pelo público.

A professora de Matemática conquistou os jurados com o trabalho “De pai para filho – uma abordagem do ensino da matemática nas profissões”. Os alunos do 8º ano começaram a se dar conta de que a matemática está presente na vida cotidiana quando pesquisaram como essa ciência aparece no exercício de profissões de garçom, padeiro, astronauta, médico pediatra, arquiteto e chefe de cozinha. Até então, a disciplina era alvo de rejeição da turma. Orientados por Ivonete, os estudantes conversaram com familiares sobre como eles lidam com números no dia a dia. Descobriram que seus pais e avós têm estratégias de cálculos próprias e interessantes e que unidades de medida, juros, porcentagem, orçamento doméstico, perímetro e área, dentre outros temas, são conhecimentos importantes e, mais do que isso, possíveis de serem aprendidos na escola.



Sobre o Prêmio Educador Nota 10

Criado em 1998, pela Fundação Victor Civita, o Prêmio Educador Nota 10 reconhece professores da Educação Infantil ao Ensino Médio e também coordenadores pedagógicos e gestores escolares de escolas públicas e privadas de todo o país. Desde 2014, a iniciativa, uma realização da Fundação Victor Civita, é apresentada pela Abril e Globo, em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Ao longo das últimas 20 edições foram premiados 221 educadores, entre professores e gestores escolares, que receberam aproximadamente R$ 2,58 milhões.



Em 2018, foram realizadas mais de 4100 inscrições de todas as regiões e estados do Brasil, em todos os segmentos. A PwC monitora e supervisiona o processo de votação do Prêmio Educador Nota 10. Conheça mais em www.educadornota10.org.br.



Fundação Victor Civita e Varkey Foundation se unem em prol da valorização da educação



Conhecidas pelo amplo trabalho de valorizar e reconhecer professores no Brasil e no mundo, entidades estreitam relacionamento para ampliar ações na área



A Fundação Victor Civita e a Varkey Foundation unem forças em prol da valorização da educação no Brasil e no mundo. As duas entidades se associaram para ampliar o reconhecimento do trabalho realizado por educadores nas mais diversas áreas. No país, a Fundação Victor Civita tem feito isso há mais de 20 anos por meio do Prêmio Educador Nota 10, o maior e mais importante prêmio da Educação Básica brasileira, e um dos mais respeitados no segmento na América Latina. A Fundação Varkey criou o Global Teacher Prize, prêmio global de educação no valor de US$ 1 milhão, realizado desde 2015.

“Garantir educação de qualidade está intimamente ligado à valorização da profissão docente, que se mostra pouco atrativa para os jovens e pouco reconhecida pela sociedade. A associação com a Fundação Varkey nos ajuda a ampliar nossa atuação, trazendo ainda mais visibilidade para os educadores brasileiros e reforçando a importância de um ensino altamente engajado e de qualidade”, afirma Victor Civita Neto, presidente da Fundação Victor Civita.

A associação entre ambas vai permitir um intercâmbio maior de experiências. A partir da edição 2018, o Prêmio Educador Nota 10 passa a contar com um jurado indicado pela Varkey para a escolha do Educador do Ano, que será realizada em cerimônia em São Paulo, no próximo dia 1º de outubro. Tania Andrea Gil, responsável pela área de Monitoramento e Avaliação da Fundação Varkey Argentina, se junta a Academia de Jurados, já composta por outros cinco especialistas: Ana Inoue, diretora do Centro de Estudar Acaia Sagarana /Instituto Acaia; Anna Helena Altenfelder, superintendente Cenpec - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária; Ítalo Dutra, chefe de Educação da Unicef Brasil; Lino de Macedo, professor titular do Instituto de Psicologia (USP) e Rodrigo Hübner Mendes, diretor Executivo do Instituto Rodrigo Mendes.

“Criamos o Global Teacher Prize em 2015 para destacar o papel vital que os professores desempenham na sociedade, educando a próxima geração para prosperar em um mundo em rápida transformação. Ao fazê-lo, encontramos histórias de milhares de professores verdadeiramente inspiradores que estão ajudando a transformar a educação nas suas comunidades, permitindo que todos possamos aprender com os seus exemplos excepcionais. Estou ansiosa para trabalhar com a Fundação Victor Civita no Prêmio Educador Nota 10, para ajudar a descobrir mais dessas histórias incríveis no Brasil”, diz Cate Noble, presidente executiva da Fundação Varkey.



Em 2017 e em 2018, dois trabalhos brasileiros, que foram premiados pelo Educador Nota 10, foram selecionados entre os finalistas do Global Teacher Prize. Diego Mahfouz Faria Lima, Educador do Ano de 2015, estava entre os finalistas do Global Teacher Prize de 2018. Já no ano passado, Wemerson da Silva Nogueira, Educador do Ano de 2016, foi quem ficou entre os 10 finalistas do prêmio global. Para a escolha dos candidatos, a Varkey Foundation e o comitê que analisa os projetos levam em conta aspectos como os reflexos do ensino na comunidade em que o professor trabalha, as inovações nas aulas e a formação da cidadania dos alunos.