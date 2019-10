Premiação de melhores receitas da alimentação escolar marca Festa das Merendeiras da Reme

A revelação das vencedoras do concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar da Rede Municipal de Ensino (Reme) marcou a Festa das Merendeiras, que reuniu pelo menos 500 profissionais e aconteceu este sábado (19), no Clube de Campo da Associação Nipo Brasileira e contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad, da secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, secretária-adjunta,Soraia Campos, dos vereadores Otávio Trad, William Macksoud e Valdir Gomes, além do superintendente de Alimentação Escolar, Cassiano Cangussu e toda equipe da Suale.

O evento, organizado pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), foi retomado pela gestão atual em 2017 e, assim como nas duas últimas edições, contou com o apoio de diversos parceiros que contribuíram com a organização. Bicicletas, óculos de sol, eletrodomésticos, vales-presentes, produtos de beleza e acessórios foram sorteados durante o evento, contemplando mais de 200 merendeiras.

O prefeito Marquinhos Trad frisou o carinho com que a gestão preparou a comemoração. “Temos um respeito muito grande por todas vocês, que são como uma família para nós, por isso nos empenhamos em oferecer o melhor à todas, que são profissionais exemplares”, afirmou.

A dedicação no preparo das 175 mil refeições diárias que atendem os mais de 100 mil alunos da Reme foi destacada pela secretária Elza Fernandes. “Vocês fazem toda a diferença na unidade em que trabalham. Independente da função que exercem, para nós é um orgulho ter profissionais tão dedicadas em nossas unidades”, disse.

Já o superintendente Cassiano Cangussu falou sobre a evolução do evento. “Essa festa começa a ser preparada com três meses de antecedência para garantir o melhor para vocês. A cada ano ela tem ficado maior e nossa intenção é que ela se torne um evento da família. Graças aos nossos colaboradores e o empenho da equipe da Suale, este ano isso foi possível”, pontuou.

O ponto alto da festa, o tradicional concurso Miss Merendeira, reuniu 11 candidatas, que levaram familiares e torcida organizada. A dupla Marcos e Adriano animou o evento, que ainda contou com estandes oferecendo serviços de maquiagem, corte de cabelo e penteados, realizados por cabeleireiros parceiros.

Merendeira há seis anos na escola “Eduardo Olímpio Machado”, Elizama Santana Miranda Pereira foi sorteada com uma bicicleta e disse que a confraternização possibilita a troca de experiências, “Venho todos os anos porque é uma forma de valorizar nosso trabalho. Sou muito feliz no meu trabalho e sempre busco oferecer o melhor para os alunos”, pontuou.

Vencedoras

Premiada com uma TV de 43 polegadas por ter conquistado o primeiro lugar no concuruso de melhores receitas da Reme, a merendeira Patrícia Paes Cesar, da ETI “Iracema Maria Vicente”, que participou pela primeira vez, disse que a competição rendeu muita aprendizagem, já que as cinco classificadas tiveram a oportunidade de assistir aulas de gastronomia com renomados chefs da capital.

A ideia do concurso, elaborado pela equipe de nutricionistas da Suale, era incentivar a alimentação saudável nas unidades escolares, mas a ganhadora ressaltou que esta é uma prática diária na escola em que atua. “Sempre procurei elaborar pratos que atraíssem a atenção das criançcas. Isso é importante porque também ajuda a evitar o desperdício’, mencionou.

O segundo lugar foi para o prato “Almôndegas de Aveia com Molho de Brócolis”, de Graucilene Aparecida Vereiro Brandão, da EMEI “João de Paula” e o terceiro ficou com Simone Miguel da Silva, da escola “José de Souza”, que criou o “Frango Tropical com Legumes”.

Também foram premiadas Rosângela Gonçalves Mendonça, da escola “Professora Brígida Ferraz Foss”, que ficou com o quarto lugar com o prato “Almôndega de Couve”.

Já a “Macarronada ao Molho de Talo de Brócolis, Tomate e Cenoura”, de Rosângela Aparecida de Moraes, da EMEI Aero Rancho CAIC, conquistou o quinto lugar.

Após o almoço, foi realizado o já tradicional Concurso Miss Merendeira, premiou em primeiro lugar, a merendeira Nilzabete Moreira, da EMEI Maria Cristina Ocáriz de Barros. O segundo lugar ficou para Dalila Cristiane Torrico Ramos, da escola “Elpídio Reis” e em terceiro, Graucilene Aparecida Vareiro Brandão, que também conquistou o segundo lugar no concurso de receitas.

As vencedoras do concurso de miss ganharam cortesias para restaurante, clube e uma estância da Capital. Já as vencedoras do concurso de receitas receberam smartphones, cortesias para cursos profissionalizantes, diárias para um clube da Capital, eletrodomésticos e uma smart TV de 43 polegadas.