Preguiça de cozinhar? Confira quatro receitas rápidas e fáceis de fazer

Ceviche tradicional é uma das receitas da nossa lista - Fotos: Reprodução/Internet

Quem nunca ficou cheio de vontade de preparar uma receita, mas estava muito cansado para isso? É normal a gente chegar em casa do trabalho só querendo dormir ou estar exausto demais para cozinhar no fim de semana. Por isso, separamos quatro receitas para você fazer quando estiver com aquela preguiça e, claro, com muita fome.

Macarrão instantâneo à carbonara



Ingredientes

1 fio de azeite

1/4 de xícara de bacon

1 ovo

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

pimenta-do-reino a gosto

1 pacote de macarrão instantâneo cozido

queijo parmesão ralado

Modo de preparo

1. Em uma tigela, misture o ovo, o queijo parmesão e a pimenta-do-reino; reserve.

2. Em uma panela, aqueça 1 fio de azeite e frite o bacon.

3. Acrescente o macarrão instantâneo cozido.

4. Adicione a mistura de ovo e mexa bem.

5. Finalize com queijo parmesão ralado!

Ceviche tradicional



Ingredientes

300 g de cebola roxa

Pimenta picada a gosto

1 kg de linguado

18 limões

Sal

Modo de preparo

1. Colocar o peixe fresco em uma travessa funda própria para ceviche.

2. Nesta travessa, levar o peixe com a cebola cortada em formato juliana.

3. Temperar com um punhado de sal, misturar com a mão, adicionar a pimenta picada, adicionar o suco dos 18 limões espremidos e o ceviche está pronto.

4. Para decorar o prato, pode-se usar milho, batata doce e folhas de alface.

Enroladinho de peito de peru



Ingredientes

1 pão folha ou pão sírio

3-4 fatias de peito de peru

2 colheres (sopa) de tomate sem sementes

25 g de queijo minas

1 colher (sobremesa) de bacon em cubos

cheiro-verde a gosto

rúcula a gosto

molho rosé a gosto

Modo de preparo

1. Abra o pão folha e coloque 3 - 4 fatias de peito de peru.

2. Em seguida, na metade do pão, adicione o tomate, o queijo, o bacon, o cheiro-verde, a rúcula e o molho rosé a gosto.

3. Enrole o pão e sirva!

Pão de queijo de sanduicheira



Ingredientes

1 copo (requeijão) de leite

1/2 copo de óleo

3 ovos

1 pitada de sal

2 copos de polvilho azedo.

1/2 pacote de queijo ralado

Recheio a gosto, como queijo, presunto ( picadinhos) e orégano, ou calabresa frita (picada), presunto e tomates, goiabada, beijinho etc.