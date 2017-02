Prefeitura vai contratar 200 estagiários em pedagogia

A prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Gestão (Seges) e Educação (Semed), abriu processo seletivo para contratar 200 (duzentos) estagiários para desenvolver atividades nas unidades da Rede Municipal de Ensino (Reme).

Podem se inscrever acadêmicos de graduação em Pedagogia, interessados em realizar Estágio de Complementação Educacional Remunerado, para atuar no apoio aos alunos matriculados na Reme. As vagas são para os períodos matutino e vespertino.

O valor da remuneração da Bolsa será de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), acrescido de vale-transporte e seguro de vida.

O período de inscrição, que deverá ser feito através do portal www.pmcg.ms.gov.br, no link “PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÁGIO”, teve início nesta sexta-feira (3) e encerra às 10 horas do dia 10 de fevereiro de 2017. Não será cobrada taxa de inscrição. A data para realização da prova será divulgada posteriormente, através de um novo edital.

Serão reservadas 10% (dez por cento) das vagas existentes e das que vierem a ser criadas durante a validade do processo seletivo aos candidatos inscritos na condição de deficiente.

Os estagiários deverão desempenhar as atividades de estágio em locais a serem designados pela Secretaria Municipal de Educação, sob a supervisão da Secretaria Municipal de Gestão.

O Edital n. 01/2017-01 está publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), edição n. 4.794, de 3 de fevereiro de 2017, página 4 a 6.

