Prefeitura retoma construção de escola com capacidade para receber 720 crianças

A Prefeitura de Campo Grande retomou a construção de uma escola com capacidade para atender 720 crianças no Varandas do Campo, na região do Bairro Paulo Coelho Machado.

A retomada garantirá aos moradores da região uma escola de 12 salas de aula, com capacidade para atender pelo menos 720 crianças nos turnos matutino e vespertino, da pré-escola até o nono ano do ensino fundamental.

A obra foi orçada em R$ 4.863.627,01 e até o momento foram investidos R$ 3,2 milhões. Há ainda um saldo contratual de, aproximadamente, R$ 1,4 milhão para construção de 2.651.56 metros quadrados.

A obra foi iniciada em 2011, parou, foi reiniciada e novamente interrompida na gestão passada. Há dois meses foram retomadas e atualmente estão sendo feitos os serviços pintura, conclusão das instalações elétricas e hidráulicas.

Concluída a etapa atual, será feito o piso do saguão de entrada, instalados os vidros das janelas e, na próxima semana, o portão de acesso e da grade, além do plantio da grama no pátio. O projeto de prevenção a incêndio foi revisto para se adequar as novas regras da legislação e começa a ser executado nos próximos dias.

A obra é uma das 96 paradas na gestão anterior e retomada pela atual administração, que também está concluindo a construção de um Centro de Educação Infantil (Ceinf) no Bairro Tijuca.

