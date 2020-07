Prefeitura retoma construção de escola com 14 salas de aula no Bairro Parati

A Prefeitura de Campo Grande retomou nesta semana a construção de uma escola projetada para 14 salas de aula no Bairro Parati. Serão investidos R$ 1,8 milhão para concluir a obra iniciada em 2013, paralisada mais de uma vez ao longo deste período e que quando estiver pronta vai oferecer nos turnos matutino e vespertino mais 840 vagas.

Funcionários da empreiteira responsável pela obra, estão trabalhando nas instalações hidráulicas para então iniciar a implantação do piso. Falta fazer a rede elétrica, instalações sanitárias, cabeamento para informática, pintura, projeto de prevenção de incêndio, grades e portões, além do acabamento final. Os engenheiros da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos preveem que o prédio possa ser entregue em 8 meses.

A obra estava parada há quatro anos e foi preciso atualizar planilhas e ajustar o orçamento original, de pouco mais de R$ 3 milhões, feito em 2012. Com a paralisação, o custo foi reajustado em R$ 872 mil, elevando o orçamento final para R$ 3.872.241,72 Parte de acréscimo é consequência da reposição de material e reparos dos estragos decorrente da ação de vândalos que entraram no prédio enquanto o canteiro de obras esteve parado. Portas, janelas, fechadas e vasos sanitários que estavam prontos para serem instalados, foram furtados .

Outra escola

Além dessa escola no Bairro Parati, a Prefeitura está construindo outra escola na Vila Natalia, numa área de 18.617.66 metros quadrados entre as ruas Ilha de Marajó, Luiz Paganini e Rosa Ferreira Pedro. Com 2.651 metros quadrados de área construída, além de 12 salas de aula, terá laboratório, quadra poliesportiva coberta, instalações administrativas, com todas as adequações de acessibilidade.

Atualmente no bairro funciona um anexo que atende 426 crianças das séries iniciais do ensino fundamental num prédio alugado na Rua Otaviano Ignácio de Souza. Os alunos do 6º ao 9º ano estudam nos bairros vizinhos. Alguns, como os filhos das amigas Kellen Borges e Talita Martins, vizinhas na Rua Rosa Ferreira de Souza, não conseguiram vagas no anexo e tiveram de matricular numa escola no Jardim Tijuca, mais distante. As crianças precisam embarcar no ônibus às 6 horas para não perder o primeiro tempo.

A construção da escola da Vila Natália tinha recursos assegurados há quatro anos, quando foi firmado convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o repasse de R$ 3.423.368,88.

Em julho de 2014, foi liberada a primeira parcela, no valor de R$ 684.673,78. Como o orçamento estava defasado, com planilhas feitas há mais de sete anos, a Prefeitura teve de ampliar a contrapartida, para garantir a construção da escola que vai exigir um investimento de R$ 4.272.622,05.