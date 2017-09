Prefeitura realiza plantio e distribui 700 mudas em ação no Parque Tarsila do Amaral

O Parque Tarsila do Amaral recebeu nesta sexta-feira (22) o plantio de 150 mudas de árvores nativas e frutíferas que foram plantadas com o auxílio dos moradores do entorno e dos 50 alunos do Projeto Bombeiros do Amanhã. Durante a ação foram distribuídas 700 mudas de árvores frutíferas como acerola, ameixa, amora, jabuticaba, carambola e goiaba. A ação faz parte das celebrações do Dia da Árvore e início da Primavera.

Os irmãos Felipe Dosso, três anos, e Gabriel Dosso, dois anos, iniciaram os plantios no Parque. Eles estavam acompanhados do pai e da avó Eva Gonçalves, que contou que ensina os netos a ajudarem nos cuidados com as plantas de casa e parabenizou a iniciativa da Prefeitura em levar até a comunidade as mudas.

“Eles me ajudam a aguar as plantas lá de casa e se alguma morre e eu jogo fora ainda brigam comigo. Trazê-los hoje aqui é importante para que tenham consciência que devem preservar a natureza plantando e cuidando das árvores”. E Felipe ainda quis comentar que também já havia plantado outra árvore na creche onde estuda. “Eu já plantei na escola e hoje tô plantando aqui no parque também”.

Vitória de Almeida, 11 anos, aluna do Projeto Bombeiros do Amanhã, também auxiliou no plantio acompanhada de suas amigas. “Esta é a primeira de muitas árvores que pretendo plantar e como nosso projeto é realizado aqui no Parque vamos poder ajudar a cuidar das árvores” disse.

Distribuição

Dona Francisca Mendes, que reside no Morada Verde, saiu da aula de hidroginástica em que participa no Tarsila do Amaral e foi direto até o Parque garantir suas mudas. “Já cultivo jabuticaba, goiaba, poncã e laranja e agora estou levando as mudas de acerola e amora. Eu noto que a quantidade das árvores está aumentando nos bairros e com o apoio da Prefeitura teremos mais sombra nas calçadas e quintais”, declarou.

Ivolina de Oliveira, moradora do Nova Lima, e também freqüentadora do Parque, tratou de escolher as espécies que mais lhe agradam. “Quero iniciar o cultivo das minhas mudas frutíferas e hoje ganhei mudas de ameixa, jabuticaba e goiaba e quero ressaltar que essa é uma ótima iniciativa da Prefeitura em doar as mudas pra população que muitas vezes tem a vontade de ter mas não tem dinheiro para comprar”, comentou.

Augusto Elói, morador no José Tavares do Couto, explicou que soube pela imprensa da distribuição e veio até o local buscar as mudas. “Vi na imprensa que estariam hoje aqui distribuindo e vim buscar. Em frente de casa eu tinha uma árvore, mas com o vandalismo ela foi quebrada e hoje vou ter a oportunidade de escolher uma nova muda para repor a que morreu”.

A ação contou com o apoio da Fundação Municipal de Esporte (Funesp). O diretor de Administração dos Equipamentos de Esporte e lazer, Marcílio Vasconcelos, participou do evento e explicou a importância de ações como estas. “Entendemos que os Parques trabalham não somente a parte esportiva e sim toda a parte social, buscando a socialização de seus frequentadores. Desta forma, o poder público consegue atender a população em seus anseios”, destacou.

Serviço: Neste sábado (23), a partir das 8h30, no Parque Ayrton Senna será realizada a distribuição de 700 mudas de árvores frutíferas e o plantio de 100 mudas de árvores.

